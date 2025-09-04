Nuevo frente frío en fin de semana; lluvias fuertes pegarán de viernes a lunes en estas entidades

Probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este viernes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un nuevo frente frío, el ciclón Lorena y el monzón dejarán un fin de semana con lluvias fuertes en la mayor parte del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre el 5 y el 8 de septiembre habrá desde lluvias aisladas hasta precipitaciones torrenciales, con riesgo de descargas eléctricas y granizo, así como encharcamientos e inundaciones, pronostica el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En el curso del jueves y madrugada del viernes, el ciclón tropical Lorena continuará degradándose frente a la costa oeste de Baja California Sur. Sus desprendimientos nubosos, en interacción con el monzón mexicano, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur (norte y centro), intensas en Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur), y muy fuertes en Sinaloa, Chihuahua y Durango.

Asimismo, se pronostican vientos de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California Sur; magnitudes que disminuirán durante la madrugada del viernes.

Por otra parte, la onda tropical número 30 avanzará lentamente por el occidente mexicano y generará lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Guerrero; así como fuertes en Colima y Michoacán.

Finalmente, canales de baja presión extendidos sobre el noreste, centro y sureste del país, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, Puebla, Veracruz (sur) y Oaxaca, fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas, además de chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Se debilita Lorena el viernes

Para el viernes, Lorena continuará debilitándose frente a la costa oeste de la península de Baja California; sus desprendimientos nubosos continuarán interactuando con el monzón mexicano, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California, Baja California Sur y Chihuahua; con lluvias puntuales intensas en Sonora, Durango y Sinaloa.

A su vez, la onda tropical número 30 se extenderá sobre el occidente mexicano y propiciará chubascos con lluvias fuertes en esa región.

Canales de baja presión en el interior del país, aunados al ingreso de humedad procedente de ambos océanos y una vaguada en niveles medio de la atmósfera sobre el oriente y sureste del país, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el norte, centro, oriente y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero y Oaxaca.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico, del golfo de México y península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Nuevo León y Tamaulipas.

Valle de México

Cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana ambiente templado, durante la tarde ambiente cálido y probabilidad de chubascos con lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y el Estado de México, las cuales se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del sábado 06 al lunes 08 de septiembre)

Durante el sábado, se prevé que la baja presión remanente de Lorena se disipe frente a las costas occidentales de Baja California Sur. Mientras que, la onda tropical número 30 se localizará al suroeste de las costas de Jalisco reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del país. Continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país al final del día.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias e intervalos de chubascos en Baja California Sur. Todos con descargas eléctricas.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país, además de divergencia, ocasionarán rachas de viento de 40 a 60 km/h; así como probabilidad de chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; pronosticándose durante el sábado, lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas.

Canales de baja presión sobre el interior del país y el sureste mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente, sur y sureste de México, y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas y Jalisco.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México.

Durante el domingo y lunes una nueva onda tropical (número 31) se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, incrementando la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en dicha península y el sureste mexicano.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a torrenciales reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el viernes 05 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (oeste y sur), Sinaloa (centro y norte) y Durango (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero y Oaxaca.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el viernes 05 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el viernes 05 de septiembre:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí; además de costas de Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Baja California Sur.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Sábado 06 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, costas de Campeche y Yucatán.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: golfo de California, costas de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del domingo: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Domingo 07 de septiembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco y Chiapas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Colima, Michoacán, Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Oaxaca.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Estado de México y Puebla.

Lunes 08 de septiembre: