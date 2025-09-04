Reuncia silenciosa en México: qué es y cómo detectarla en los centros de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La renuncia silenciosa es una práctica laboral en la que los trabajadores cumplen únicamente con las tareas estipuladas en su contrato, sin asumir responsabilidades adicionales ni extender la jornada laboral. No implica una renuncia formal, sino una desvinculación emocional del trabajo. En algunos entornos se conoce también como “trabajo a reglamento”.

¿Por qué surge este fenómeno?

Este comportamiento se ha identificado en contextos de agotamiento laboral, falta de reconocimiento, sobrecarga de actividades o ausencia de equilibrio entre la vida personal y profesional. También responde a tendencias culturales que priorizan la salud mental y el bienestar frente a la cultura de la productividad continua.

Señales para identificar la renuncia silenciosa

Entre las señales más comunes se encuentran:

Disminución del compromiso y falta de iniciativa en nuevos proyectos .

. Aislamiento en el entorno laboral y menor participación en reuniones.

y menor participación en reuniones. Descenso en la calidad de las entregas o incremento de errores.

Impuntualidad, mayor número de ausencias o retiros anticipados.

Escaso interés en los objetivos organizacionales.

Impactos en las organizaciones

La renuncia silenciosa puede derivar en disminución de productividad, afectación al clima laboral y desgaste en la cultura organizacional. También puede incrementar la rotación de personal, ya que la carga recae sobre empleados más activos, lo que genera descontento en los equipos.

Implicaciones según la Ley Federal del Trabajo

En México, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla la renuncia silenciosa como una figura legal. La legislación solo reconoce la renuncia voluntaria cuando el trabajador presenta una notificación formal, preferentemente por escrito, y conserva el derecho al finiquito.

La renuncia silenciosa, al no implicar terminación del contrato, no genera efectos legales. Tampoco constituye una causa de rescisión justificada, ya que no está descrita dentro de las faltas que permitirían al patrón dar por terminada la relación laboral.

En consecuencia, este fenómeno se entiende como un asunto de gestión organizacional más que jurídico.

Acciones recomendadas para prevenirla

