Ricardo Monreal pide a su hermano Saúl "serenarse", tras retar directriz de Morena contra nepotismo

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a su hermano, el senador morenista Saúl Monreal, “serenarse”, luego de que manifestará que aún pretende la candidatura para la gubernatura de Zacatecas en 2027, pese a lineamientos de Morena contra nepotismo.

En conferencia de prensa, el diputado morenista afirmó que su hermano es un “rebelde” y justificó que su carácter es así, pero no es suicida, además afirmó que no es un hombre irracional, sino todo lo contrario, es muy inteligente y audaz.

“Entonces, él es como un rebelde, más bien un rebelde con causa. Él tiene que serenarse, creo yo. Yo hablé con él la semana pasada.

“Su carácter es así, pero no es suicida. No es un hombre irracional. Es muy inteligente, audaz. Seguramente él no dijo que va a ser, dijo, si el pueblo quiere, este, y el pueblo se manifestará. Yo estoy de acuerdo con la presidenta de la República en su recomendación”, resaltó.

Ricardo Monreal afirmó que confía en que su hermano no hará suicidio político, ya que siempre apoyará a la presidenta Claudia Sheinbaum y buscará hablar con él esta semana.

“Saúl no va a cometer suicidio político y va a apoyar siempre a la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos a ver qué pasa. No he hablado con él, pero como voy a ir probablemente en los próximos días, voy a hablar con él en términos amigables y de hermandad”, detalló.

El día de ayer, Saúl Monreal compartió un video en el que expresó que, si el pueblo de Zacatecas quiere que él se su gobernador, por encima de cualquier obstáculo y determinación, lo será, esto pese a que el partido oficialista fijo su postura luego de aprobarse la reforma contra nepotismo, misma que aplicará a partir del 2030, y en 2027 para los morenistas.