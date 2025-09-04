Sentencian a dos mujeres rumanas por introducir ketamina y metanfetamina de París a México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) condenó con ocho años de prisión a dos mujeres de nacionalidad rumana, por su responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes al país.

En agosto de 2024, la Secretari´a de Marina (Semar) detectó con ayuda de tecnología rayos X, sustancias ilícitas en las maletas de ambas mujeres, dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Las pasajeras procedían de París, Francia, y pretendían ingresar a México con dos equipajes que contenían paquetes envueltos en cinta canela con un polvo blanco y pastillas rosas.

Tras realizar los análisis correspondientes, el contenido dio positivo a clorhidrato de ketamina (más de 14 kilogramos) y metanfetamina (2.9 kilogramos), por lo que fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal (MPF).

Sentencia por ocho años

Este miércoles 3 de septiembre, la FGR informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en la Ciudad de México, se obtuvo una sentencia condenatoria contra las dos rumanas, identificadas como Ioana “G” y Denisa “C”, por su responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de introducción de estupefacientes a México.

La dependencia detalló que ambas personas fueron detenidas en la terminal 2 del AICM:

“Por esos hechos el Ministerio Público Federal (MPF) del Sistema Penal Acusatorio recabó los elementos de prueba suficientes y logró la vinculación a proceso de Ioana “G” y Denisa “C”; posteriormente, mediante procedimiento abreviado, se les dictó sentencia de ocho años de prisión y multa de ocho mil 685 pesos”, señaló la FGR.

Un caso similar ocurrió en diciembre de 2024, en el AICM, cuando la Semar detuvo a otro hombre procedente de Roma, Italia, que transportaba en su equipaje 2.7 kilogramos de metilendioxianfetamina (MDA) y más de 4 kilos de cocaína. Las sustancias fueron descubiertas durante la inspección con rayos X, y aseguradas por las autoridades.