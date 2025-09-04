Sheinbaum afirma que respetará la autonomía del Poder Judicial: "No voy a influir en sus decisiones"

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, este jueves 4 de septiembre de 2025. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “¿Por qué asistí yo a la toma de protesta (de la nueva Corte) y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum quien también señaló: “No voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo, voy a respetar la autonomía del Poder Judicial”.

A la mandataria federal se le preguntó en torno a la autonomía de poderes y si su decisión de acudir a la toma de protesta de la Corte estaba relacionada con que ahora llegaron quienes se han manifestado abiertamente en favor del gobierno.

“¿Tiene que ver o no con la decisión de ahora acudir a un evento de la Corte y que antes no se acudía cuando, por ejemplo, estaba Norma Piña?”, se le preguntó.

“Sí tiene que ver, pero también estaban todos los gobernadores de oposición. Se invitó a todos los gobernadores, ¿por qué asistí yo a la toma de protesta y no hubiera asistido al informe de Norma Piña? Pues se explica por sí mismo”.

Después aclaró que acudió porque son autoridades electas por la ciudadanía y ya no como antes que eran nombramientos de otro tipo y que a la Corte llegaban solo “los iluminados”.

“Me da mucho gusto que haya una nueva Corte, no voy a influir en sus decisiones en lo más mínimo, voy a respetar la autonomía del Poder Judicial. La presidenta no va a llamar por teléfono a algún ministro o ministra para orientar alguna decisión”.

Agregó: “Ellos son autónomos, profesionales y van a tomar sus propias decisiones. Nosotros claro que estamos de acuerdo en que le Poder Judicial sea elegido por el pueblo y el simbolismo del 1 de septiembre en la noche, en la toma de protesta me dio gusto y fui invitada y asistí”.