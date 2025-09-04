Sheinbaum defendió a Néstor Vargas, acusado de abuso sexual: “no se encontró ninguna prueba”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum defendió a Néstor Vargas, acusado de abuso sexual y quien ahora presidirá el Órgano de Justicia Administrativa: “no se encontró ninguna prueba”, afirmó.

Sheinbaum destacó que Néstor Vargas fue exonerado y aseguró que la víctima tiene el derecho de apelar.

La denuncia, dada a conocer en 2022, se presentó por hechos que se dieron cuando el hoy propuesto por el Ejecutivo Federal para este nuevo órgano del Poder Judicial se desempeñaba en la Consejería Jurídica de la Ciudad de México.

La presidenta recordó:

Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y fue exonerado no se encontró ninguna prueba”. Fue en 2023 la fiscalía resolvió el no ejercicio de la acción penal.

Aunque no se mencionó que a cargo de la Fiscalía que hizo la investigación era la hoy consejera Jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, la presidenta la refirió:

Ernestina Godoy es una mujer... si algo tiene Ernestina, que era entonces fiscal general, es que es una feminista defensora de los derechos de las mujeres, que lo ha demostrado durante toda su vida, toda su vida”.

Detalló que “Ernestina enfrentó casos de servidores públicos del gobierno de la Ciudad acusados de abuso y abrió carpetas y cuando se encontró la culpabilidad no tuvo ningún recato en presentar la orden de detención a un juez”.

Al referir el caso de Néstor Vargas reiteró que los mismos investigadores de la FGJCDMX atendieron el tema y no encontraron pruebas suficientes.

“Aquí lo que hay que ver es la fiscalía, las investigaciones que se hicieron y si hay pruebas suficientes, como en cualquier caso. En este caso ella puede apelar, puede, tiene todo su derecho, pero la fiscalía tiene que ver si hay pruebas suficientes para presentarlo ante un juez... En este caso no se encontró ninguna prueba”.

La víctima era colaboradora del gobierno de la Ciudad de México, en 2022 salió a medios a mostrar su nombre y rostro para relatar cómo fue víctima de abuso sexual de Vargas, denunció también que en el proceso judicial observaron irregularidades y que la conclusión se basó en testigos que presentó el señalado agresor y no en las pruebas que ella presentó, además de que recibió amenazas.

Vargas Solano fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum como integrante –y ahora, además, será presidente- del Órgano de Justicia Administrativa del nuevo Poder Judicial.