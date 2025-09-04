Sheinbaum pide a Godoy revisar el caso del delegado de FGR acusado de delitos sexuales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum pedirá a la Consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy que revise el caso del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco, Martín Rivera Cisneros, luego de que un juez rechazó vincularlo a proceso por delitos sexuales.

El 25 de agosto Proceso publicó que un juez federal rechazó vincular a proceso a Martín Rivera Cisneros, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tabasco por hostigamiento sexual, abuso sexual y discriminación en agravio de una de sus excolaboradoras.

La decisión se dio tras considerar que no está comprobado que él sintió placer sexual con los tocamientos que le realizó.

Ante el planteamiento, la jefa del Ejecutivo Federal dijo este jueves: “Por supuesto le pedimos, es más, le voy a pedir a Ernestina que revise el caso”.