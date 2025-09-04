Sheinbaum se reúne con padres de Ayotzinapa: “se están realizando investigaciones de análisis”

Sheinbaum se reunió con padres y familiares de desaparecidos de Ayotzinapa. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum se reúne con madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, para presentarles los resultados de las investigaciones de análisis que no se habían realizado a profundidad, consideró.

Afirmó que se “están dando nuevos elementos que, en su momento, no se habían considerado. Entonces, eso es lo que tocamos en las reuniones, además de otras peticiones que ellos han estado haciendo y que se les informa de los avances”.

Esta mañana la mandataria federal mencionó:

El nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa (Mauricio Pazarán), en colaboración también en lo que se puede con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana… se están realizando investigaciones de análisis que, desde nuestra perspectiva y desde la propia perspectiva del fiscal, no se habían realizado a profundidad durante todos estos años.

Entre esos elementos mencionó que es el análisis de las llamadas telefónicas durante esos días o posteriores.

Entonces, se está haciendo un trabajo científico relacionado con eso”.

Las madres y padres, aseguró la mandataria federal, “están enterados y ahora, se les van a dar algunos avances de esas investigaciones, que tienen que tener también su secrecía, no se puede dar toda la información porque precisamente se está en el proceso de investigación”.

Los familiares de las víctimas llegaron poco antes de las 13:00 horas, sin dar declaraciones, acompañados por quien es su abogado, Isidoro Vicario, tras la renuncia de Vidulfo Rosales, afirmó, por motivos personales y de salud.