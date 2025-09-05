"Alito" exige a Fernández Noroña que regrese a los custodios que le asignaron

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El senador priista, Alejandro “Alito” Moreno exigió a Gerardo Fernández Noroña que devuelva los custodios que le designaron para que cuiden a la gente y no a él que es “un collón, un cobarde y un vil chillón”.

La petición se hizo luego de que el senador de Morena informó que la Fiscalía General de la República (FGR) le asignó custodia por las supuestas agresiones que vivió por parte de Moreno y cinco legisladores priistas en la penúltima Sesión de la Comisión Permanente.

En un mensaje en sus redes sociales, el presidente nacional del PRI escribió que Gerardo Fernández Noroña ya regreso a los escoltas que le cuestan a la población, ya que, afirmó, que él senador no es quien los paga.

“Cobarde @fernandeznorona, ya regresa esos escoltas (servidores públicos) que le cuestan a todos los mexicanos, porque ni los pagas tú. ¡Eres un cínico, un mentiroso y un corrupto!

“Devuélvelos para que cuiden a la gente, no a ti… que eres un collón, un cobarde y un vil chillón”, acusó.

Este día, Gerardo Fernández Noroña acudió a la antigua sede del Senado para recrear las agresiones que padeció por parte del senador tricolor en la penúltima Sesión de la Comisión Permanente, el 27 de agosto.