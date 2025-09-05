Castillo fija agenda legislativa del Senado; tratarán paquete económico y reforma contra extorsión

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, fijó la agenda legislativa para la próxima semana para la Cámara alta; entre las iniciativas más importantes se encuentra el Paquete Económico 2026 y la iniciativa de reforma para combatir la extorsión.

En entrevista, Laura Itzel Castillo resaltó que el Paquete Económico 2026, será muy relevante porque contiene las bases de lo que se podrá hacer el siguiente año desde la administración pública en beneficio del país.

Noticias Relacionadas No vienen nuevos impuestos en paquete económico: Ricardo Monreal

Además, la senadora también mencionó que se prevé que en los siguientes días se trate la reforma relativa al combate a la extorsión, uno de los temas, afirmó, que más preocupa a la población.

Para finalizar, Castillo Juárez resaltó que luego de un primer año tan intenso de la LXVI Legislatura, ahora serán responsables de sacar adelante todo el andamiaje secundario de todas esas reformas constitucionales.