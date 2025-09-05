Fallece escolta de Alicia Bárcena en accidente rumbo a Pachuca

PACHUCA, Hgo. (apro).- Un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), comisionado a la escolta de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, falleció en un accidente automovilístico ocurrido en la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio hidalguense de Tolcayuca.

La Guardia Nacional (GN) confirmó que el cabo J. F. R., asignado por la Federación a labores de custodia, falleció en el lugar del siniestro, después de que la unidad en la que viajaba el grupo de escoltas saliera del camino, cuando el conductor perdió el control.

El teniente de infantería L. A. S. A., además de los soldados J. J. H. D. y P. A. S. resultaron heridos en el mismo accidente y fueron trasladados en estado grave al centro médico Bapeva, al sur de Pachuca. La unidad en la que viajaban quedó destruida.

Alicia Bárcena acudía en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum a la capital de Hidalgo para el tercer informe de gobierno del mandatario Julio Menchaca Salazar, cuyo protocolo incluía la entrega y discurso en el Congreso de la entidad y un posterior mensaje en la Plaza Juárez, explanada del Palacio de Gobierno.

Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca. Fabián, hombre comprometido con ????. Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto! — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) September 5, 2025

Con base en los primeros reportes, el accidente ocurrió después de que la camioneta Nissan X-Trail asignada a la escolta descendiera del puente cercano a la fábrica Dixy, en dirección a Pachuca. En ese movimiento, el vehículo perdió el control, salió de la carretera y se incrustó en el camellón central.

Al lugar acudieron elementos de la GN para rescatar a los tripulantes; asimismo, personal paramédico confirmó el fallecimiento del cabo J. F. R. en el sitio, más la gravedad de las lesiones del resto del resto de los tripulantes.

Previo a su discurso en Plaza Juárez, el gobernador hizo una breve referencia sobre el percance que sufrió la escolta de Bárcena “al acceder a esta ciudad capital”: “estamos pendientes de su salud, lo lamentamos y somos solidarios con ellos”.