Hija de Josefina Vázquez Mota presidirá Tribunal de Aguascalientes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María José Ocampo Vázquez, hija de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, fue nombrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Aguascalientes sin haber obtenido la mayoría de los votos en las elecciones del Poder Judicial el pasado 1 de junio.

En un boletín, el Tribunal informó que la decisión de designar a Ocampo Vázquez como presidenta se tomó por los nuevos magistrados en una reunión privada el pasado martes 2 de septiembre. No se explicaron las razones ni se brindaron detalles sobre el acuerdo.

Sin embargo, en un comunicado posterior, la dependencia afirmó que en su primer día como magistrada presidenta Ocampo Vázquez visitó varias sedes judiciales para conversar con los empleados y “escuchar de viva voz sus necesidades”.

La Constitución de Aguascalientes establece que la presidencia de ese órgano, el de máxima autoridad en la entidad, será para aquella persona que haya logrado más votos.

En su artículo 51 establece que la presidencia se renovará cada dos años de manera rotatoria, “correspondiendo la presidencia a quien obtenga la votación más alta, y se alternará con quien resulte la persona de mayor votación del otro género”.

El cómputo de la elección del 1 de junio indicó que Ocampo Vázquez fue el sexto lugar en la votación, con 82 mil 949. El primer lugar, Felipe Ávila Orozco, quien fue subconsejero jurídico de la gobernadora panista Tere Jiménez, obtuvo 88 mil 635. Además, obtuvieron más votos que ella dos mujeres.

En la ficha de su candidatura del Instituto Estatal Electoral (IEE), se puede constatar que María José Ocampo Vázquez, fue propuesta como candidata por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo.

Ocampo Vázquez es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana; es maestra en Derecho Internacional por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Massachusetts, Estados Unidos; y doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac.

En 2009 fue asistente en el Congreso de la Unión y desde el 2019 es militante del Partido Acción Nacional (PAN). Así mismo, a partir de ese año y hasta 2021 fue directora general de Desarrollo Social en el municipio de Huixquilucan, Estado de México. l

Después, en el 2022, en ese mismo municipio fue primera regidora, cargo que dejó ese mismo año, para ocupar la dirección General de Política Social y Planeación en el gobierno estatal de Aguascalientes, hasta 2025, antes de ser electa magistrada. Aunque cumplió con los requisitos establecidos por la ley para participar en las elecciones del Poder Judicial no cuenta con experiencia en este ámbito del derecho.

En un comunicado, el Observatorio Judicial del Estado de Aguascalientes (OJEA), manifestó preocupaciones respecto a cómo inició el nuevo Poder Judicial local y señaló un “incumplimiento a un mandato constitucional, ya que de la mínima información en redes sociales que ha proporcionado el Poder Judicial, encontramos que: el pleno carece de facultades para elegir a su Presidente”.

OJEA recordó que dicha facultad recae en la ciudadanía y fue expresada en las elecciones. Además advirtió “falta de transparencia y opacidad en la sesión en que fue elegida la Presidencia del Supremo Tribunal”.