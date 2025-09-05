Kenia López Rabadán aclara sus aspiraciones: "Me refería a la Presidencia de la Cámara de Diputados"

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum abordó el tema sobre el supuesto “destape” a la candidatura presidencial del 2030 de Kenia López Rabadán, la legisladora panista aclaró que fue un malentendido, ya que ella se refería a la presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro.

En entrevista, la presidenta de la Cámara de Diputados también se refirió a los comentarios que dio esta mañana Sheinbaum, quien afirmó que todavía no son tiempos y que anda “futureando”, con lo que López coincidió y reafirmó que “no son los tiempos”.

“A ver, evidentemente, bueno, de inicio no fue una entrevista. Estaba yo hablando en un discurso y claramente me refería a la Presidencia de la Cámara de Diputados. Y yo estoy totalmente de acuerdo, no son los tiempos”, explicó.

La diputada panista resaltó que su prioridad en este momento es representar a los 500 diputados y hacerlo de manera institucional, así como en el marco de la Ley.

“A ver, yo tengo claro, mi obligación este año es ser institucional, trabajar con honorabilidad, darle a los ciudadanos una visión clara de lo que hacen los legisladores y, por supuesto, dar esperanza a las y los mexicanos de que hay institucionalidad y de que hay pluralidad.

“Lo otro, pues sucederá, digamos, cuando tenga que suceder, en este momento mi prioridad es clara y es pública, es representar a 500 legisladores y hacerlo de manera institucional y, por supuesto, con el marco de la ley, que, por cierto, con la ley y el reglamento en la mano, sin lugar a dudas, yo estoy segura que las sesiones tendrán un muy buen futuro”, enfatizó.