Hallan en río a niña de 9 años desaparecida; la novia de la madre adoptiva está acusada

Renesmay fue reportada como desaparecida y luego encontrada en un río. La novia de la madre adoptiva enfrenta múltiples cargos.

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El cuerpo de Renesmay Eutsey, niña de 9 años, fue hallado parcialmente sumergido en el río Youghiogheny, cerca de Smithton, Pensilvania, el jueves 4 de septiembre de 2025. Había sido reportada como desaparecida el miércoles por la tarde, aproximadamente 11 horas después de que se le vio por última vez en su hogar en Dunbar Borough, según informaron autoridades locales.

La detenida es Kourtney Malinda Eutsey, de 31 años, novia de la madre adoptiva de Renesmay. Eutsey enfrenta múltiples cargos: homicidio, dos cargos de agresión agravada, poner en peligro el bienestar infantil, abuso de cadáver, alteración de pruebas y ocultamiento de la muerte de un menor.

Testimonios de los niños y versión de la acusada

Tres niños que vivían con Renesmay —dos niñas y un niño— indicaron a las autoridades que presenciaron agresiones físicas contra la menor. Relataron que escucharon gritos, vieron cómo Eutsey y otra mujer, pareja de la madre adoptiva, le gritaban, la pateaban en el estómago y posteriormente introdujeron el cuerpo en una bolsa negra dentro de un contenedor de plástico.

Uno de los niños manifestó: “Nunca voy a ver a mi hermanita porque está en el cielo”, según declaraciones recogidas en el expediente criminal.

Ante estas versiones, Kourtney Eutsey declaró que la niña había sufrido una quemadura en la espalda días antes, la cual se habría infectado. Afirmó que la menor comenzó a vomitar, se atragantó y murió esa noche. Dijo que no llamó al 911 por temor a ser responsabilizada debido al estado físico de la niña.

Estado de la investigación y medidas posteriores

El fiscal del condado de Fayette, Michael Aubele, confirmó que el fallecimiento no se considera accidental. Señaló que el cuerpo presentaba signos de malnutrición, moretones y quemaduras aparentes.

Tres menores fueron retirados del hogar y se les brindó asistencia inmediata. Eutsey permanece detenida sin derecho a fianza en la prisión del condado de Fayette. El caso sigue bajo investigación mientras se espera el resultado de la autopsia para determinar causa y forma de muerte.