Laura Itzel Castillo afirma que su reto en el Senado es subir nivel de debate y rechazar violencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, afirmó que su reto es subir el nivel de los debates y rechazar completamente la violencia, en referencia a la gresca que protagonizaron el senador PRI, Alejandro Moreno y el morenista Fernández Noroña en la penúltima sesión de la Comisión Permanente.

En entrevista, la legisladora de Morena afirmó que será imparcial en la conducción de los debates entre el oficialismo y la oposición, para ello, buscará fijar previamente existan acuerdos con los diferentes grupos parlamentarios.

“Pues yo lo que creo, es que tenemos que trabajar para que se pueda desarrollar bien la agenda con todos los compromisos que tenemos y que le debemos de dar la palabra a los diferentes integrantes de los grupos parlamentarios. En este sentido, me parece muy importante que, previo a que se realice el Pleno, como se maneja dentro de la Cámara de Senadores, haya acuerdos, y que estos acuerdos los podamos cumplir.

“Bueno, pues obviamente que el principal reto es la dirección, tratar de elevar el debate, que yo siempre he pensado que la política es un vehículo civilizatorio, pero desgraciadamente a veces no se demuestra así. Y pienso que debe de haber polémica, pero desde luego no debe de haber en ningún momento, y yo lo rechazo tajantemente, en ningún momento puede haber violencia”, explicó.

La senadora morenista afirmó que buscará que la Orden del Día se apruebe y se desahogue adecuadamente, en función de los puntos que se deban de tratar en la agenda del día en las próximas sesiones del Senado.