Pensión Bienestar: este es el calendario actualizado para septiembre 2025

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría del Bienestar activó del 1 al 25 de septiembre la dispersión de apoyos correspondientes al bimestre septiembre-octubre de 2025. Los pagos se realizan de manera escalonada de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario. El depósito se efectúa directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, lo que elimina intermediarios y garantiza seguridad en la entrega.

Los montos asignados por programa en este periodo son:

Pensión para Personas Adultas Mayores : 6,200 pesos.

: 6,200 pesos. Pensión para Personas con Discapacidad : 3,200 pesos.

: 3,200 pesos. Pensión Mujeres Bienestar : 3,000 pesos.

: 3,000 pesos. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras: 1,650 pesos.

La Secretaría recomienda no retirar todo el dinero el mismo día del depósito para evitar aglomeraciones en cajeros y sucursales, además de reducir riesgos de seguridad.

Fechas por letra inicial del apellido

El calendario se organiza de manera alfabética para distribuir los depósitos durante el mes. Las fechas correspondientes son:

A: lunes 1.

B: martes 2.

C: miércoles 3 y jueves 4.

D, E, F: viernes 5.

G: lunes 8 y martes 9.

H, I, J, K: miércoles 10.

L: jueves 11.

M: viernes 12 y lunes 15.

N, Ñ, O: miércoles 17.

P, Q: jueves 18.

R: viernes 19 y lunes 22.

S: martes 23.

T, U, V: miércoles 24.

W, X, Y, Z: jueves 25.

Con este esquema, cada beneficiario sabe de manera anticipada el día en que le corresponde recibir su pensión o apoyo, evitando saturación en las sucursales del Banco del Bienestar.

Inscripciones recientes y entrega de tarjetas

Las personas que se registraron en agosto para incorporarse a la Pensión para Adultos Mayores o a la Pensión Mujeres Bienestar no recibirán aún el depósito de septiembre. Esto se debe a que las tarjetas del Banco del Bienestar asignadas a las nuevas beneficiarias se encuentran en proceso de entrega.

Una vez concluida esta etapa, quienes ya cuenten con su tarjeta activa podrán recibir el monto correspondiente en el siguiente bimestre. La autoridad recordó que es indispensable contar con el plástico oficial para que los apoyos puedan ser dispersados.

Recomendaciones para beneficiarios

La Secretaría del Bienestar reiteró que los recursos se encuentran disponibles en la cuenta desde el momento del depósito y no existe límite de tiempo inmediato para retirarlos. Las beneficiarias y beneficiarios pueden administrar sus apoyos conforme a sus necesidades.

Se recordó además que todos los trámites del programa son gratuitos y se realizan únicamente en módulos oficiales o sucursales del Banco del Bienestar. Ninguna persona externa está autorizada para solicitar dinero a cambio de agilizar los pagos o registros.

El calendario de septiembre corresponde al quinto bimestre del año y marca la continuidad de la política de dispersión directa a través del Banco del Bienestar, que opera como el canal exclusivo para el depósito de recursos.