Sandra Cuevas niega responsabilidad por muerte de joven en rodada; amenaza a C4 Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Sandra Cuevas volvió a deslindarse de cualquier responsabilidad en la muerte de un joven durante una rodada en Avenida Insurgentes, a la que ella convocó.

Esta vez, la excaldesa de la Cuauhtémoc no solo negó su participación, sino que también acusó al influencer de nota roja Carlos Jiménez, conocido como C4, de encabezar una campaña para presentarla como homicida.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Cuevas aseguró que la cobertura de Jiménez en torno al joven de 21 años que murió arrollado, ha sido financiada y se suma a una serie de notas que, según ella, buscan desprestigiarla.

“Ya, bájale de huevos, Jiménez. De verdad, ya bájale. Tú me pegas, me pegas y me pegas”, lanzó.

La exfuncionaria señaló que C4 trabaja para un grupo delictivo y para un hombre de alto nivel que le marcan agenda.

Incluso, advirtió que, si las agresiones mediáticas no cesan, revelará aspectos de su vida personal. “Si tú no quieres que yo publique con qué cabrón tú te acuestas, respeta”, amenazó.

Acostumbrado a amenazas

En respuesta, Jiménez afirmó que no tiene miedo y que está acostumbrado a este tipo de intimidaciones.

El conflicto surgió porque el pasado domingo 31 de agosto, Emmanuel, un joven de 21 años, perdió la vida al ser atropellado por un motociclista que participaba en la rodada convocada por Sandra Cuevas para dar inicio a los festejos patrios.