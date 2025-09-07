Confirman la captura de 14 empresarios, marinos y exfuncionarios por red de huachicol

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 14 empresarios y funcionarios públicos presuntamente involucrados en una red de mercado ilícito de combustible.

En conferencia de prensa, Harfuch detalló que en días recientes se desplegaron operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México, donde se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra tres empresarios, cinco marinos en activo, uno en retiro y cinco exfuncionarios de Aduanas.

Entre los detenidos figuran Manuel Roberto “N”, Clímaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Anatalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.

Harfuch explicó que en el operativo también participaron la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de una investigación que inició en marzo pasado, cuando se inspeccionó una embarcación que arribó al puerto de Tampico el 19 de ese mes.

En aquella ocasión, se realizaron cateos simultáneos en Tamaulipas que derivaron en el decomiso de más de 190 contenedores, tractocamiones y remolques, además de 10 millones de litros de diésel.

Gracias a ello se identificó la logística de esta estructura criminal, basada en la utilización de documentación apócrifa para facilitar el traslado de combustible, con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y algunos servidores públicos”, comentó.

Harfuch defiende a Rafael Ojeda

Uno de los detenidos es el vicealmirante Manuel R., sobrino político del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, lo que llevó a Harfuch a defender la trayectoria del exfuncionario durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

“Destacar la labor importante que desempeñó el Almirante Rafael Ojeda durante su gestión, quien hizo un extraordinario trabajo para fortalecer a esta institución. El actuar aislado de unos cuantos, no representa el actuar de esta honorable institución”, afirmó.

Foto: Miguel Dimayuga

Golpe histórico

El secretario de Seguridad subrayó que este aseguramiento “es uno de los más grandes en la historia reciente” y que marcó el inicio de trabajos de inteligencia que permitieron revelar la existencia de una red criminal con capacidad para afectar la economía en miles de millones de pesos.

Quienes participaron en esta red de contrabando de combustible que ha afectado la economía en miles de millones de pesos”, dijo.

Para desmantelar la parte financiera que sostenía la operación, se contó con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“Lo que contribuyó a identificar depósitos y retiros en efectivo, adquisición de inmuebles y vehículos de lujo, así como la contratación de pólizas de vida y primas de seguros por montos superiores, lo que resultaba incongruente con un perfil de las personas investigadas”, señaló.

Además, se informó que 20 personas físicas y morales vinculadas directamente con esta red ya fueron integradas en la Lista de Personas Bloqueadas.