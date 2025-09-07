Ejército pone en marcha operativo de búsqueda tras desapariciones en Puebla

MADRID (EUROPA PRESS) - El Ejército de México puso en marcha una gran operación de búsqueda tras la desaparición de 11 personas en el municipio de Amozoc, en Puebla, a pesar de que los casos se produjeron en lugares diferentes.

Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha medidas de búsqueda por tierra y aire en un intento por dar con su paradero después de que familiares de los desaparecidos hayan protagonizado varias manifestaciones durante las últimas semanas.

En total, casi 200 efectivos han sido desplegados en las inmediaciones para realizar labores de patrullaje, las cuales se extenderán también a las principales autopistas de la zona.

Jorge Cobián Esperón, quien está al frente de la Agencia Estatal de Investigación, destacó la "necesidad" de poner en marcha el dispositivo: "nuestra preocupación principal es el bienestar de estas personas porque hasta el momento sus familiares nos han reportado que no los han localizado".

"Esta es también nuestra preocupación y la de todas las instituciones que participamos en el operativo", aseveró.