Emma Coronel ¿Cuántos hijos tiene “El Chapo”? Descubre quiénes son

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El interés público por la vida personal de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, no se limita a los procesos judiciales en su contra. Desde hace décadas, su historia familiar ha generado preguntas sobre las mujeres con las que estuvo casado y cuántos hijos tuvo con cada una de ellas. En medio de versiones encontradas, registros civiles y reportes periodísticos ofrecen datos que permiten trazar un árbol genealógico con nombres, fechas y relaciones.

Emma Coronel y las gemelas nacidas en Estados Unidos

Emma Coronel Aispuro, tercera esposa de Joaquín Guzmán Loera, dio a luz el 15 de agosto de 2011 a dos hijas gemelas en un hospital de Lancaster, California. Los registros disponibles identifican a las menores como María Joaquina y Emali Guadalupe. Ese nacimiento ocurrió mientras Guzmán se mantenía prófugo de la justicia. Coronel, ciudadana estadounidense, viajó al país para tener a las niñas de forma legal.

Hasta ahora, Coronel es madre únicamente de estas dos hijas. Sin embargo, forman parte de una descendencia más amplia que incluye al menos ocho hijos de Guzmán con matrimonios anteriores, reconocidos en documentos oficiales y en investigaciones periodísticas.

¿Quiénes han sido las esposas del Chapo?

El primer matrimonio de Guzmán Loera fue en 1977 con Alejandrina María Salazar Hernández, originaria de Durango. Con ella tuvo cuatro hijos: César, Alejandrina Giselle, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Estos últimos dos, conocidos como “Los Chapitos”, han sido identificados por autoridades mexicanas y estadounidenses como líderes dentro del Cártel de Sinaloa.

Posteriormente, en la década de los ochenta, Guzmán contrajo matrimonio con Griselda López Pérez, también llamada Karla Pérez Rojo. De esa unión nacieron cuatro hijos más: Joaquín Guzmán López, Édgar (asesinado en 2008 en Culiacán), Ovidio Guzmán López y Griselda Guadalupe. En los últimos años, Joaquín, Ovidio e Iván Archivaldo han sido nombrados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como objetivos prioritarios por presunto tráfico de drogas.

En 2007, Guzmán se casó con Emma Coronel Aispuro, exreina de belleza nacida en California y criada en Durango. Ella tenía 18 años en ese momento. Cuatro años más tarde nacieron sus dos hijas gemelas en Estados Unidos, completando así la parte más reciente de la familia reconocida de Guzmán.

Además de estos matrimonios, se menciona a Estela Peña (también identificada como Blanca Estela Peña García) como pareja sentimental en los años ochenta. Aunque algunas versiones apuntan a una boda con ella, no existe constancia de que hayan tenido descendencia.

Descendencia confirmada y estimaciones adicionales

El Chapo Guzmán tiene al menos 10 hijos confirmados entre sus tres matrimonios. Sin embargo, otras fuentes amplían la cifra a 12 o 13, y versiones no oficiales señalan que podría tener hasta 18 hijos con siete mujeres distintas.

La diferencia en los números se debe a la falta de registros públicos completos, la naturaleza clandestina de la vida de Guzmán durante sus años prófugo y la discreción de algunas de sus parejas. Aun así, los nombres de los descendientes reconocidos aparecen en investigaciones oficiales y en expedientes judiciales en México y Estados Unidos.

Detalle de hijos por madre

Con Alejandrina Salazar Hernández: César, Alejandrina Giselle, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

César, Alejandrina Giselle, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo. Con Griselda López Pérez: Joaquín Guzmán López, Édgar (fallecido en 2008), Ovidio Guzmán López y Griselda Guadalupe.

Joaquín Guzmán López, Édgar (fallecido en 2008), Ovidio Guzmán López y Griselda Guadalupe. Con Emma Coronel Aispuro: María Joaquina y Emali Guadalupe.

La descendencia más conocida en medios internacionales corresponde a los llamados “Chapitos”: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López. Los cuatro han sido vinculados por las autoridades estadounidenses a actividades de narcotráfico. Ovidio fue detenido en México en 2019 y nuevamente en 2023 antes de ser extraditado a Estados Unidos.

La relación de Guzmán con sus hijos

Documentos judiciales y reportes periodísticos han señalado que Guzmán mantenía comunicación con algunos de sus hijos mientras estaba prófugo y también durante su reclusión en prisiones mexicanas antes de su extradición. En audiencias realizadas en Nueva York, fiscales mencionaron interceptaciones que muestran la participación de sus descendientes en la estructura del Cártel de Sinaloa.

Algunos de sus hijos se han mantenido fuera del escrutinio público, como César, Alejandrina Giselle y Griselda Guadalupe, quienes no han aparecido en procesos judiciales ni en comunicados oficiales. En contraste, los “Chapitos” han ocupado titulares debido a operativos de captura, sanciones financieras y acusaciones penales.