Lluvias muy fuertes con puntuales intensas pegarán de lunes a jueves a los siguientes estados

probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México este lunes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que se avecina una semana de lluvias muy fuertes con puntuales intensas a lo largo de la semana.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió de los efectos que tendrá en frente número 2 en conjunto con el monzón mexicano y una nueva onda tropical entre el 8 y el 11 de septiembre.

Para la noche del domingo y madrugada del lunes, el monzón mexicano originará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en la península de Baja California y Sonora.

A su vez, el frente número 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, interacciona con inestabilidad atmosférica, generando lluvias puntuales intensas en Coahuila (Norte, centro y sur) y Tamaulipas (oeste y sur); muy fuertes en Nuevo León y San Luis Potosí; además de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en dichas entidades.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana en interacción con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; fuertes en Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, y chubascos en Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Simultáneamente, otro canal de baja presión en el sureste mexicano, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas (norte y sur); muy fuertes en Oaxaca, Tabasco y Campeche, y lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo.

Monzón e inestabilidad atmosférica provocarán lluvias el lunes

Para el lunes, el monzón mexicano originará lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco; muy fuertes en Durango y Sinaloa; chubascos en Chihuahua y Sonora; así como lluvias aisladas en la península de Baja California.

A su vez, el sistema frontal número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con inestabilidad atmosférica, generando lluvias puntuales intensas en Tamaulipas; muy fuertes en San Luis Potosí; y fuertes en Coahuila y Nuevo León, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro, occidente y sur del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas, Colima y Michoacán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían rebasar los 40 °C en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la mañana, se pronostica ambiente fresco a templado en la región; frío con bancos de niebla en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente cálido con probabilidad de lluvias y chubascos en la Ciudad de México y chubascos con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México; dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del norte y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en zonas de tormenta, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 09 al jueves 11 de septiembre)

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país.

El sistema frontal número 2 permanecerá estacionario sobre el noreste de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del territorio nacional y divergencia, generarán probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Una nueva onda tropical se aproximará y desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste y sur de la República Mexicana, propiciando en su recorrido lluvias fuertes, muy fuertes y puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Un canal de baja presión sobre el interior del país, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, originarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, centro y oriente de México.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre estados del norte del territorio mexicano, entidades del litoral del Pacífico, del golfo de México y la península de Yucatán.

Riesgos

Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 08 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (este), Nayarit y Jalisco (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Colima, Michoacán, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Campeche.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur

Pronóstico de temperaturas para el lunes 08 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 08 de septiembre:

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa norte), Coahuila, Nuevo León, Puebla y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco, Colima Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Martes 09 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Colima, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nuevo León, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Baja California Sur.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Puebla y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California y Durango.

Miércoles 10 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (centro y este), Oaxaca (suroeste y este), Chiapas (norte, oeste y sur), Veracruz (sur), Tabasco (sur y oeste) y Campeche (suroeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Durango, San Luis Potosí, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Durango y Estado de México.

Jueves 11 de septiembre: