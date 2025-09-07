Narcolaboratorio en Polonia: aseguran toneladas de insumos químicos ligados al Cártel de Sinaloa

Agentes de la CBSP en el laboratorio desmantelado en Polonia, con equipo químico incautado.. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Oficina Central de Investigación Policial (CBSP) llevó a cabo un operativo en el condado de Swiecie, al norte de Polonia, el 3 de septiembre de 2025. Durante la acción, agentes especializados en crimen organizado, apoyados por unidades antiterroristas y la policía estatal de Bydgoszcz, desmantelaron un laboratorio clandestino de metanfetamina presuntamente ligado al Cártel se Sinaloa.

En el lugar fueron arrestados tres hombres: dos ciudadanos mexicanos y un ciudadano polaco. De acuerdo con las primeras investigaciones, los extranjeros supervisaban la producción de drogas sintéticas y habrían mantenido vínculos con una organización criminal de alcance internacional.

Incautaciones y alcance del narcolaboratorio

El laboratorio clandestino contaba con una infraestructura completa para la producción de metanfetamina a gran escala. Durante el allanamiento, los agentes incautaron más de 300 litros de metanfetamina líquida lista para su cristalización, así como alrededor de tres toneladas de sustancias químicas. Entre ellas se encontraba fenilacetona (BMK), uno de los precursores principales en la fabricación de esta droga.

Un dictamen pericial preliminar determinó que con los insumos asegurados podrían haberse fabricado al menos 330 kilogramos de metanfetamina. El valor estimado de esa cantidad en el mercado ilegal asciende a seis millones de zlotys, equivalente a poco más de 30 millones de pesos mexicanos.

El hallazgo se considera uno de los más grandes realizados en Europa del Este en lo que va de 2025, tanto por la cantidad de droga decomisada como por la participación de extranjeros en la operación.

Proceso legal y cargos presentados

Tras la detención, los tres implicados fueron trasladados al Departamento de Crimen Organizado y Corrupción de la Fiscalía Nacional en Szczecin. Ahí se les formularon cargos por participación en un grupo delictivo organizado y por fabricación de cantidades significativas de droga.

Las autoridades confirmaron que la investigación busca identificar a otros posibles integrantes de la red, así como establecer los canales de distribución que se habrían creado desde Polonia hacia otros países europeos. La fiscalía solicitó prisión preventiva para los detenidos mientras avanza el proceso.

Presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa

Los reportes oficiales apuntan a que el narcolaboratorio operaba con apoyo logístico de una organización del crimen organizado con sede en México La investigación preliminar indica que los ciudadanos mexicanos habrían llegado al país europeo para asesorar en técnicas de producción y control de calidad en la elaboración de metanfetamina.

Las autoridades polacas no han detallado públicamente la magnitud de la operación transnacional, pero señalaron que los indicios obtenidos durante el operativo permiten presumir la participación de un cártel mexicano, identificado como una de las estructuras criminales con mayor alcance internacional.

Colaboración internacional en la investigación

El caso se mantiene bajo investigación con participación de agencias europeas y con intercambio de información con autoridades de otros países. La cooperación internacional se ha convertido en un elemento clave para combatir la expansión de organizaciones criminales fuera de sus territorios tradicionales de operación.

Fuentes de la CBSP informaron que la redada forma parte de una estrategia más amplia para desarticular laboratorios clandestinos en Europa Central, región donde se han detectado intentos de grupos criminales extranjeros por instalar bases de producción.