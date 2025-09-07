Pensión Adultos Mayores: quiénes reciben el pago del 8 al 12 de septiembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Del lunes 8 al viernes 12 de septiembre de 2025, la Secretaría del Bienestar continuará la dispersión de la Pensión para Personas Adultas Mayores, correspondiente al bimestre septiembre-octubre. Los depósitos se efectúan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar, de acuerdo con la inicial del primer apellido de cada beneficiario.

El calendario de pagos para esta semana quedó establecido de la siguiente forma:

Lunes 8 y martes 9: apellidos que inician con la letra G.

apellidos que inician con la letra G. Miércoles 10 : apellidos que comienzan con H, I, J y K.

: apellidos que comienzan con H, I, J y K. Jueves 11: letra L.

letra L. Viernes 12: letra M.

La Secretaría recordó que este esquema busca evitar saturaciones en los cajeros y sucursales, distribuyendo de manera ordenada el acceso a los apoyos.

Monto del apoyo para Adultos Mayores

Cada beneficiario de la Pensión para Adultos Mayores recibe un depósito bimestral de 6,200 pesos. Este monto aplica para todos los depósitos programados en septiembre y octubre, sin importar la letra del apellido o la entidad federativa.

El depósito se realiza en una sola exhibición dentro del bimestre, y permanece disponible en la cuenta bancaria del beneficiario hasta que decida retirarlo, lo que permite administrar el recurso de acuerdo con las necesidades particulares de cada persona.

Consideración para nuevos beneficiarios

Las personas que realizaron su registro en agosto de 2025 para ingresar a la Pensión de Adultos Mayores aún no recibirán este pago. Esto se debe a que las tarjetas del Banco del Bienestar asignadas a este grupo se encuentran en proceso de entrega.

Una vez que las nuevas beneficiarias y beneficiarios cuenten con su tarjeta activa, comenzarán a recibir el apoyo en los calendarios siguientes. La Secretaría destacó que no se entregan pagos en efectivo ni mediante intermediarios, por lo que es indispensable contar con el plástico oficial.

Recomendaciones operativas

La Secretaría del Bienestar reiteró a los beneficiarios que no es necesario retirar el apoyo el mismo día en que se realiza el depósito. Los recursos permanecen seguros en la cuenta y pueden retirarse en cualquier momento posterior.

De igual forma, se pidió a los adultos mayores que eviten acudir en grupo o acompañados por personas no autorizadas para realizar trámites, con el fin de disminuir riesgos. También se recordó que todos los trámites relacionados con el programa son gratuitos y se llevan a cabo únicamente en módulos oficiales o sucursales del Banco del Bienestar.

Importancia del calendario escalonado

El calendario alfabético establecido entre el 1 y el 25 de septiembre garantiza que millones de beneficiarios reciban su pensión sin contratiempos. Con este esquema, cada grupo de apellidos cuenta con días específicos, lo que permite mantener un flujo constante de usuarios y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

Durante la semana del 8 al 12 de septiembre, los depósitos corresponden a quienes tienen apellidos de la G a la M. Posteriormente, se continuará con las letras siguientes hasta concluir con la Z el 25 de septiembre.