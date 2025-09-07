Pensión Mujeres Bienestar: quiénes reciben su pago del 8 al 12 de septiembre

Las mujeres que no han recibido su tarjeta aún no cobrarán esta semana, según el programa.. Foto: Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría del Bienestar informó que del lunes 8 al viernes 12 de septiembre de 2025 se entregará el apoyo económico de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre. El programa dispersa los depósitos de manera escalonada en tarjetas del Banco del Bienestar, con base en la inicial del primer apellido de cada beneficiaria.

Durante esta semana, el calendario queda definido de la siguiente forma:

Lunes 8 y martes 9: apellidos que comienzan con la letra G.

Miércoles 10: letras H, I, J, K.

Jueves 11: letra L.

Viernes 12: letra M.

Las beneficiarias que se encuentren dentro de este rango deben revisar su saldo en cajeros o sucursales del Banco del Bienestar. La dispersión se mantiene hasta el 25 de septiembre, pero esta semana corresponde a quienes tienen apellido de la G a la M.

Monto del apoyo y características del programa

La Pensión Mujeres Bienestar otorga un depósito de 3,000 pesos cada dos meses. Este apoyo está dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años que aún no cumplen los 65 necesarios para acceder a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar, el objetivo del programa es cubrir la brecha que existía en la atención a mujeres que no podían acceder todavía a la pensión de adultos mayores y que se encuentran en una etapa de vulnerabilidad económica. La cobertura es nacional y se dispersa exclusivamente mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

Beneficiarias de nuevo registro a la Pensión Mujeres Bienestar

Las mujeres que realizaron su registro en agosto de 2025 no recibirán el pago correspondiente al periodo del 8 al 12 de septiembre. Esto se debe a que la entrega de tarjetas está en curso y únicamente las beneficiarias con tarjeta activa podrán recibir el depósito.

La Secretaría aclaró que las nuevas registradas recibirán su apoyo a partir del próximo bimestre, siempre que ya cuenten con la tarjeta oficial. Mientras tanto, se recomienda estar atentas a los módulos de entrega para recoger el plástico correspondiente.

Las mujeres inscritas pueden disponer de su apoyo en cualquier día posterior al depósito, ya que los recursos permanecen en la cuenta de manera segura. Además, se recordó que no existen intermediarios para la entrega de este programa y que todo trámite se realiza directamente con personal acreditado de la Secretaría.

Operación del calendario general

El calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para septiembre se diseñó con base en la letra inicial del apellido, a fin de distribuir a la población beneficiaria y garantizar una atención ordenada en las sucursales del Banco del Bienestar.

El esquema abarca desde el lunes 1 hasta el jueves 25 de septiembre de 2025. De esta forma, cada semana se atiende a un grupo de letras, y todas las beneficiarias registradas con tarjeta vigente recibirán el mismo monto de 3,000 pesos.

La dispersión inició con apellidos de la letra A y continuará hasta concluir con las letras W, X, Y y Z. De acuerdo con la autoridad, este método evita concentraciones masivas y permite que el apoyo llegue a todas las beneficiarias de manera segura. El programa Mujeres Bienestar se encuentra vigente en todo el territorio nacional. El beneficio busca atender a mujeres que han concluido su vida laboral activa o que realizan labores de cuidado no remuneradas.