“Rebaja fuerte”: La ministra Loretta Ortiz se inconforma con la reducción de su salario en la Corte

Loretta Ortíz Ahlf en la ceremonia en la que los ministros recibieron bastones de mando tradicionales el 1 de septiembre. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Loretta Ortiz Ahlf, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó su inconformidad por la reducción de su salario en el máximo tribunal al señalar que percibirá apenas más que su secretaria particular.

Ortiz Ahlf es una de las tres ministras identificadas con la Cuarta Transformación que perteneció a la Corte saliente y seguirá en el cargo tras haber participado en la elección judicial de junio.

El pasado 1 de septiembre, en su primer discurso como ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz afirmó que los integrantes del Pleno ajustarían sus salarios para no ganar más que la Presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que esto ya no corresponde determinarlo a la SCJN sino al nuevo Órgano de Administración, actualmente encabezado por Néstor Vargas, cercano a la mandataria federal.

Esta semana, la SCJN publicó en su página electrónica el directorio de las nuevas ponencias en el que, en automático, fueron publicados los salarios de los ministros de 137 mil 582.27 pesos libres de impuestos.

“No nos dejan ir a ningún restaurante”

En entrevista radiofónica, Loretta Ortiz reconoció que al participar en las elecciones aceptó la reducción pero consideró que se trata de una rebaja muy fuerte.

“Eso de que no trabajamos los ministros de la Corte… desquitamos, que nos rebajaron nuestro sueldo, nos dieron una rebaja fuerte, muy fuerte (…) yo la acepté, por eso participé, pero yo creo que sí, para el trabajo y la responsabilidad que tenemos, sí deberíamos de estar por debajo de la presidenta, pero atendiendo a otras cuestiones como son las prestaciones”, dijo la ministra.

Al recordar el principio general de que “a trabajo igual igual salario”, señaló que va a ganar apenas un poco más que su secretaria particular, que en tabulador gana 110 mil pesos.

“Nos hicieron una rebaja fuerte, muy fuerte. Para el trabajo y la responsabilidad que tenemos no es recíproco”: La ministra de la SCJN, Loretta Ortiz, defiende que la austeridad debe ser bien entendida, pues ella, “no hace gastos superfluos con el recurso público, sino con su… pic.twitter.com/aKp1dXvE29 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 5, 2025

“No es la misma la responsabilidad de mi secretaria particular a la de la ministra de la Suprema Corte”, resaltó.

Aunque negó haber ido a una comida en un restaurante de Polanco, se quejó: “No nos dejan ir a ningún restaurante, a comer o cenar”.

“El Au Pied de Cochon, he ido, justo lo anoto, he ido y lo pago con mis recursos, ojo. O me invitan mis hijos, puede ser un cumpleaños, una fecha importante, nos juntamos las fechas de cumpleaños, nos festejamos, yo tengo una familia, yo tengo tres nietos y tres hijos y mis hermanas, etcétera y cada quien paga su parte”, dijo Loretta Ortiz, al insistir en que la austeridad debe ser bien entendida.