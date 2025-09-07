Repatrian a mexicano deportado por Trump a Sudán “de manera arbitraria”: SRE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La tarde de este domingo llegó a la Ciudad de México Jesús Muñoz Gutiérrez, luego de haber sido deportado el 20 de mayo a Sudán de manera arbitraria, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Según la cancillería, el connacional fue deportado el 20 de mayo de Estados Unidos “después de haber terminado una sentencia de 25 años”, pero en su momento el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos había asegurado que estaba sentenciado a “cadena perpetua”.

De acuerdo con un comunicado oficial, la deportación se ejecutó durante esta segunda administración de Donald Trump, pese a que Muñoz Gutiérrez cumplió una sentencia de 25 años en prisión.

Para el proceso de repatriación, hubo comunicación con el embajador de México en Etiopía, Alejandro Estivil.

Durante estos meses, la Embajada de México en Etiopía, sostuvo comunicación con las autoridades de Sudán del Sur.

El objetivo, puntualizó la cancillería, fue asegurar que Muñoz Gutiérrez permaneciera en buen estado de salud y dar seguimiento puntual a su situación migratoria.

"El 12 de mayo de 2025, el ICE arrestó al ciudadano mexicano Jesús Muñoz Gutiérrez. Fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y condenado a cadena perpetua.

En paralelo, “se mantuvo comunicación con su familia para actualizarles sobre las gestiones que se estaban realizando para su retorno seguro a México”, subrayó la SRE.

Muñoz Gutiérrez fue recibido en la capital del país por Vanessa Calva, directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica.

“Alta peligrosidad”

Muñoz Gutiérrez fue deportado a Sudán del Sur en mayo, por parte del Departamento de Seguridad Interior, junto con otros siete extranjeros, entre estos dos cubanos, considerados criminales de alta peligrosidad.

El inmigrante indocumentado cumplía en Estados Unidos una condena de cadena perpetua por el delito de asesinato en segundo grado, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior que encabeza Kristi Noem; por esa razón entró en la categoría del escalafón del gobierno de Trump de ser amenaza a la seguridad nacional.

