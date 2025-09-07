Sandra Cuevas vs. C4 Jiménez: esto respondió el comunicador a la exalcaldesa de Cuauhtémoc (VIDEOS)

Sandra Cuevas niega relación con muerte en rodada; C4 Jiménez responde: ‘De churpias como usted vivo todos los días.. Foto: Capturas de pantalla de video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, y el periodista especializado en nota roja, Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, protagonizaron un intercambio público de declaraciones luego de que se reportara la muerte de un joven durante una rodada motorizada en la Ciudad de México. El hecho derivó en un cruce de acusaciones sobre la responsabilidad del evento convocado por la exfuncionaria.

Jiménez informó en redes sociales que un joven murió atropellado durante una “megarodada” organizada por Cuevas. La exalcaldesa respondió que el incidente no tenía relación con su convocatoria y aseguró que la persona fallecida no formaba parte de la actividad. En sus mensajes pidió al periodista “bajarle de huevos” y dejar de involucrarla en el caso.

tTE PUEDE INTERESAR: Asesinan a excolaborador de Sandra Cuevas y a dos hombres en la alcaldía Cuauhtémoc

"ELLA NO SIENTE MI DOLOR”

Es la mamá de Emmanuel el joven q murió por la rodada de @SandraCuevas_

Su hijo agonizaba, mientras Cuevas festejaba con un exreo, el “rotundo éxito" de su evento.

…y afirmaba q ese “no era su muerto”.@SSC_CDMX detuvo al motociclista responsable. pic.twitter.com/r6FpUTf86U — Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 4, 2025

Sandra Cuevas niega vínculo con el accidente

El 4 de septiembre de 2025, Cuevas publicó un video en el que explicó que el joven falleció en Insurgentes, atropellado por un motociclista que no formaba parte de su rodada. Argumentó que la ruta de su evento se desarrolló por Calzada Vallejo, Eje Guerrero, El Caballito y culminó en el Monumento a la Revolución, sin pasar por Insurgentes.

“El muerto que, en paz descanse, que tú mencionas, fue en Insurgentes, nada que ver con mi rodada, entonces ya, ya Jiménez, déjame en paz, te lo digo”, expresó.

Análisis, contexto y hechos. Da clic y síguenos en Google Noticias.

En el mismo mensaje señaló que no le afectan las críticas ni las campañas de desprestigio: “Sí me enoja que me estén molestando y mándenme todas las cuentas falsas que quieran, he, todas las granjas, todas las cuentas que paguen, también me tienen sin cuidado”.

Ya se enojó uD83EuDD2F



uD83DuDD34 Solo le faltó decir, "ya se la saben, carteras y celulares" uD83EuDD23 | ¿Cómo ven la advertencia de #SadraCuevas (@SandraCuevas_) a #C4Jiménez? uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/ccFIRaXiAj — SinLínea.Mx (@SinLinea_Mx) September 4, 2025

Posteriormente, el 7 de septiembre de 2025, difundió otro video en el que insistió en que no cedería ante los señalamientos del comunicador: “Cuando uno habla, hay que sostener lo que dice… hay que tener huevos. Que Dios te bendiga, Carlos Jiménez,… ni tengo miedo, ni me voy a dejar de ti”.

La respuesta de C4 Jiménez

En su espacio “C4EnAlerta”, el periodista replicó a las declaraciones de Cuevas y cuestionó la manera en que enfrentó la situación. “Qué podemos esperar de una mujer como esta, qué podemos esperar de una señora como esta”, dijo.

Jiménez reiteró que la muerte ocurrió durante la rodada organizada por la exalcaldesa: “Repito, un joven muerto, un joven que murió por su rodada, un joven que murió por su evento mientras usted estaba bailando, mientras usted estaba festejando”.

También afirmó que no se dejaría intimidar: “¿Que le baje yo de huev$%? Señora, no me quiera asustar, que me quiera amenazar, señora, me da risa, que me quiera amagar con que va a decir con quién me acuesto, que me quiera amagar con que me va a decir quién me paga, señora de amenazas y de churpias como usted yo vivo todos los días”.

Antecedentes de polémicas en la trayectoria de Sandra Cuevas

El enfrentamiento con Jiménez se suma a una serie de episodios que han marcado la carrera pública de Cuevas.

En marzo de 2022, fue suspendida temporalmente de su cargo como alcaldesa por un proceso penal relacionado con abuso de autoridad, robo y discriminación en contra de policías auxiliares. Días después fue reinstalada tras llegar a un acuerdo con las partes implicadas.

En mayo de 2022, impulsó un programa de reordenamiento en la alcaldía Cuauhtémoc que incluyó el retiro de rótulos tradicionales en puestos semifijos, reemplazándolos por letreros uniformes en blanco y azul. La medida generó críticas por parte de comerciantes y colectivos culturales.

En enero de 2023, se difundió un video en el que condicionaba la realización de obras en viviendas de Tepito a que los vecinos no permitieran la entrada de otros partidos políticos en la zona. Ese mismo mes, también se le impidió ingresar a oficinas de Desarrollo Social de la alcaldía. Días después, la Contraloría General halló volantes contra Claudia Sheinbaum presuntamente impresos con recursos públicos. Cuevas negó inicialmente la existencia del material, pero luego presentó una denuncia en la Fiscalía en contra del contralor.

En noviembre de 2023, anunció su salida de la coalición Va por la Ciudad de México, formada por PRI, PAN y PRD, argumentando falta de proyecto común. En febrero de 2024, Movimiento Ciudadano la registró como candidata al Senado en segunda fórmula, y el 1 de marzo del mismo año solicitó licencia definitiva como alcaldesa para participar en la contienda federal.