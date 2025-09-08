Ceneval requisitos, costo y fechas del examen para acreditar el bachillerato 2025

Calendario actual de registro, aplicación y resultados del examen Ceneval ACREDITA-BACH. Foto: Canva (foto ilustrativa)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) aplica el examen ACREDITA-BACH para acreditar conocimientos equivalentes al bachillerato general, conforme al Acuerdo Secretarial 286 y su diverso de 2017.

El examen permite a personas que no concluyeron sus estudios de preparatoria obtener el certificado oficial que expide la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los interesados deben contar con:

La Clave Única de Registro de Población (CURP)

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, pasaporte o cédula profesional)

En el caso de menores de edad, deben presentar también una carta compromiso y carta responsiva firmadas por sus padres o tutor, junto con la identificación de estos. Los sustentantes mayores de edad deben entregar únicamente una carta compromiso personal.

Estructura del examen ACREDITA-BACH

El examen se aplica en dos modalidades: el Examen Global, para quienes se presentan por primera vez, y los Exámenes por Área Temática, para quienes no acreditan alguna parte en el global.

El Examen Global comprende tres instrumentos aplicados en dos fases:

Examen General de Competencias Disciplinares Básicas (EGCD): 180 preguntas de opción múltiple y 12 reactivos piloto.

180 preguntas de opción múltiple y 12 reactivos piloto. Comprensión Lectora (ECL): 24 preguntas más 8 reactivos piloto.

24 preguntas más 8 reactivos piloto. Expresión y Argumentación Escritas (EHEAE): elaboración de un texto argumentativo de al menos dos cuartillas.

Los sustentantes que no acrediten alguna de las áreas disponen de dos oportunidades adicionales durante el año siguiente, presentando únicamente el examen del área pendiente.

Costos oficiales del examen ACREDITA-BACH 2025

El costo del examen varía según la modalidad:

Examen Global: $3,245.00 pesos

$3,245.00 pesos Examen por Área Temática: $1,565.00 pesos

Los precios están exentos de IVA y se mantienen vigentes durante 2025 (ceneval.edu.mx).

Proceso de registro

El registro se realiza en línea a través del portal oficial de Ceneval. El aspirante debe:

Capturar datos personales tal como aparecen en la CURP.

Elegir modalidad (en papel o en línea).

Seleccionar sede y fecha de aplicación.

Realizar el pago correspondiente (tarjeta o transferencia; no se aceptan pagos en OXXO).

Cargar los documentos requeridos en formato digital.

Ceneval ofrece de manera gratuita una guía para sustentantes y un examen de práctica en línea.

Fechas oficiales del examen ACREDITA-BACH para lo que resta de 2025

Ceneval estableció el siguiente calendario para 2025:

Periodo 2025-3 (Nacional): registro del 16 de junio al 28 de julio, aplicación el 24 de agosto, resultados el 23 de septiembre.

Periodo 2025-4 (Nacional): registro del 18 de agosto al 22 de septiembre, aplicación el 9 de noviembre, resultados el 12 de diciembre.

Periodo 2025-5 (CDMX): registro del 29 de septiembre al 3 de noviembre, aplicación el 7 de diciembre, resultados el 20 de enero de 2026.

El calendario diferencia entre modalidad nacional, con sedes en diversos estados del país, y la modalidad exclusiva de Ciudad de México, que concentra dos periodos de aplicación adicionales.

Principales sedes de aplicación

El examen se aplica en distintas ciudades del país bajo modalidad nacional, con sedes en universidades e institutos autorizados por Ceneval. Además, existen sedes exclusivas en la Ciudad de México, donde se programan los periodos 2025-1 y 2025-5.

La sede exacta se selecciona al momento del registro y depende de la disponibilidad del centro de aplicación.