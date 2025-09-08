Christian Nodal tramita amparo para tener acceso a carpeta de investigación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cantante Christian Nodal solicitó un amparo contra la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de darle acceso a una carpeta de investigación en la que probablemente esté involucrado.

De acuerdo con los estrados judiciales, el amparo tramitado por Christian Jesús González Nodal desde el pasado 28 de agosto fue admitido por el juez Sexto de Distrito en materia Penal en la Ciudad de México, Juan Mateo Brieba de Castro, hasta el 3 de septiembre, luego de que el quejoso realizó precisiones en su demanda.

Esto, debido a que el juez le indicó que, en su escrito inicial con el que se formó el expediente 729/2025, no estaba claro qué acto emitido por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos (FEILC) es el que estaba tratando de impugnar mediante el amparo.

Por esta misma razón, el juzgador le negó al cantante la suspensión provisional que solicitó. Esta determinación fue impugnada ante el Octavo Tribunal Colegiado en materia Penal en la Ciudad de México mediante un recurso de queja que ya fue admitido a trámite.

Será hasta el próximo 10 de septiembre cuando el juez Brieba celebre la audiencia incidental para determinar si le concede o no la suspensión definitiva.

En mayo pasado el cantante de regional mexicano fue visto en los juzgados de la Ciudad de México debido a un proceso legal que enfrenta contra la disquera Universal.

La disputa involucra los derechos de tres de sus discos y la supuesta falsificación de 32 contratos.