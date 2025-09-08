La DEA dio a conocer un operativo contra el Cártel de Sinaloa en EU

WASHINGTON (apro).– La Administración Federal Antidrogas (DEA) de Estados Unidos dio a conocer un operativo contra el Cártel de Sinaloa llevado a cabo durante toda una semana en 23 puntos estadunidenses y en siete otras naciones.

Por medio de un comunicado de prensa impreciso, sin dar detalles, la DEA informa que durante el operativo internacional fueron arrestadas 617 personas, confiscados 480 kilos de fentanilo en polvo, 714 mil 707 pastillas, 2 mil 209 kilos de metanfetamina, 7 mil 469 kilos de cocaína y 16.55 kilos de heroína, 11 millones 111 mil 483 dólares y un millón 697 mil 483 dólares en propiedades.

“Estos resultados demuestran todo el peso y compromiso de la DEA para proteger a los ciudadanos estadunidenses”, indicó Terry Cole el administrador de la dependencia antinarcóticos estadunidense.

“Cada kilo de veneno confiscado, cada dólar arrebatado a los cárteles y cada arresto que hacemos representa vidas salvadas y comunidades defendidas por la DEA que no se detendrá hasta que el Cártel de Sinaloa sea desmantelado de arriba abajo”, acotó Cole.

Como ya es costumbre de la DEA cuando arresta o lleva a cabo operativos contra narcotraficantes estadunidenses que pertenecen a cárteles gringos asociados a los mexicanos, en este caso del Cártel de Sinaloa omite dar detalles de los arrestos que hace en Estados Unidos.

“Del 25 al 29 de agosto de 2025, agentes de la DEA en 23 oficinas de divisiones domésticas (Estados Unidos) y en siete regiones foráneas llevaron acciones coordinadas”, contra el Cártel de Sinaloa, se lee en el comunicado de prensa.

La dependencia a cargo de Terry Cole anota que hay decenas de miles de integrantes del Cártel de Sinaloa, socios y “facilitadores” -narcotraficantes estadunidenses entre estos- que operan a nivel mundial en por lo menos 40 países.

A las decenas de miles de personas presuntamente asociadas con el Cártel de Sinaloa, la DEA les achaca la responsabilidad de la producción, manufacturación, distribución y operaciones relacionadas al trasiego de drogas sintéticas (opioides).

“Esta acción coordinada de la DEA fue una combinación del creciente enfoque de colaboración de inteligencia a nivel nacional e internacional utilizando cada recurso en nuestro arsenal para degradar al comando y control del Cártel de Sinaloa”, subrayó la dependencia antinarcóticos.

La determinación concertada de la DEA de no dar a conocer la identidad de los detenidos ni los lugares donde se llevaron a cabo los operativos en los 23 puntos dentro de Estados Unidos, es la norma en el gobierno de Donald Trump para continuar ocultando la existencia y participación de los cárteles y narcotraficantes gringos ligados a las organizaciones del trasiego de drogas mexicanas y designadas como grupos terroristas.