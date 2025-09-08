La SSC pide a la población evitar el uso de pirotecnia durante celebraciones de la Independencia

Grito de Independencia en el Zócalo de la Ciudad de México en 2024.. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE ME´XICO (apro).- De cara a las celebraciones de Independencia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México llamó a la población a evitar el uso de pirotecnia, al advertir que su mal manejo puede provocar incendios, lesiones graves, amputaciones e incluso la muerte.

En un comunicado, la dependencia subrayó que la compra, venta y almacenamiento de explosivos está regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por lo que su posesión indebida puede implicar sanciones administrativas o cárcel.

Además, explicó que existen distintos tipos de artefactos de pirotecnia y que representan riesgos —desde los de luces y destellos que suelen atraer a menores porque se empaquetan como dulces, hasta los de alto impacto que contienen dinamita—. Entre las lesiones más frecuentes por su uso destacan quemaduras de primer a tercer grado, hemorragias y daños irreversibles como amputaciones.

El exhorto también enfatiza la vulnerabilidad de niñas y niños, quienes suelen manipular este tipo de productos, y advierte que la pirotecnia genera afectaciones severas en animales de compañía y fauna silvestre, como estrés, alteraciones emocionales, lesiones auditivas e incluso paros cardíacos. Por ello, la SSC recomendó resguardar a las mascotas en lugares seguros y colocarles identificación en caso de que huyan por el estruendo.

La institución recordó que, en caso de accidentes, se debe evitar el uso de remedios caseros en quemaduras y llamar de inmediato al 911 o a la Unidad de Contacto del secretario.