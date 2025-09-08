Lluvias fuertes e intensas este martes por la onda tropical 31; alerta en los siguientes estados

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México para este martes. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desplazamiento de la onda tropical 31 asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico provocará lluvias fuertes e intensas este martes, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) subrayó en su pronóstico para el 9 de septiembre que se esperan precipitaciones con descargas eléctricas y granizo, así como riesgo de encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Durante la tarde-noche del lunes y madrugada del día martes, el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco, muy fuertes en Durango, Colima y Michoacán, chubascos en Sonora y Chihuahua, adicionalmente lluvias aisladas en la península de Baja California.

El sistema frontal número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, generando lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; fuertes en Coahuila y San Luis Potosí; así como rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila y Nuevo León.

Un canal de baja presión en el sureste mexicano, el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de la nueva onda tropical número 31 que recorrerá la península de Yucatán, la cual se asocia con zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guatemala y El Salvador, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco, Yucatán y Campeche.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, aunado a inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en el norte, oriente, centro y sur del país; con lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas.

Monzón e inestabilidad atmosférica

Para el martes, el monzón mexicano, en combinación con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera sobre el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, lluvias fuertes en Durango, chubascos en Baja California Sur, Sonora y Chihuahua, así como lluvias aisladas en Baja California.

Por otra parte, el sistema frontal número 2 prevalecerá con características de estacionario en la región noreste de México, interaccionando con una vaguada en niveles medios de la atmósfera, propiciando lluvias muy fuertes en Tamaulipas y San Luis Potosí, adicionalmente lluvias fuertes en Nuevo León e intervalos de chubascos en Coahuila; así como de rachas de viento de 40 a 60 km/h en dichos estados.

Simultáneamente, la onda tropical número 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, la cual se mantendrá asociada con zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur del golfo de Tehuantepec; en interacción con el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas; muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como lluvias fuertes en Quintana Roo.

Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México e inestabilidad atmosférica, provocarán lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente, centro y sur del territorio nacional.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de lluvias para el martes 09 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (este y sur) y Chiapas (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas para el martes 09 de septiembre:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, centro y sur).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (occidente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 09 de septiembre: