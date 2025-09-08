Los Chapitos: de qué matrimonios nacieron los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán

Los hijos de Joaquín Guzmán conocidos como “Los Chapitos” provienen de sus dos primeros matrimonios.. Foto: Benjamín Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El nombre de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”, no sólo ha estado ligado a operativos de seguridad y procesos judiciales, sino también a su descendencia, que ha ocupado un lugar relevante en el presente del Cártel de Sinaloa. Cuatro de sus hijos, conocidos como “Los Chapitos”, han sido señalados por las autoridades mexicanas y estadounidenses como parte de la cúpula de esa organización criminal. La pregunta sobre con cuál de sus esposas los tuvo tiene respuesta en documentos oficiales y registros públicos que permiten reconstruir el árbol genealógico del narcotraficante.

Los Chapitos y su origen familiar

Los “Chapitos” son Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López. Aunque son identificados colectivamente bajo el mismo sobrenombre, no todos comparten la misma madre.

Los dos primeros nacieron del matrimonio de Guzmán con Alejandrina María Salazar Hernández, mientras que los dos últimos son hijos de su segunda esposa, Griselda López Pérez.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, apodado “El Chapito”, es considerado uno de los principales herederos de la estructura criminal.

Emma Coronel Aispuro, la tercera esposa de Guzmán, no es madre de ninguno de los “Chapitos”. Con ella tuvo únicamente a dos hijas gemelas, María Joaquina y Emali Guadalupe, nacidas en 2011 en Lancaster, California.

Con Alejandrina Salazar: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo

En 1977, Joaquín Guzmán Loera contrajo matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández en Durango. De esa unión nacieron cuatro hijos: César, Alejandrina Giselle, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también identificado por autoridades estadounidenses, fue incluido en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro.

Ovidio Guzmán López, conocido como "El Ratón", fue detenido en 2019 y nuevamente en 2023.

Ambos son parte de los llamados “Chapitos” y han sido mencionados en comunicados oficiales de Estados Unidos como integrantes de alto rango dentro del Cártel de Sinaloa.

Con Griselda López: Ovidio y Joaquín Guzmán López

Posteriormente, Guzmán se casó con Griselda López Pérez, también conocida como Karla Pérez Rojo. Con ella tuvo al menos cuatro hijos: Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Griselda Guadalupe y Édgar Guzmán López, quien fue asesinado en Culiacán en 2008.

Ovidio Guzmán López, conocido como “El Ratón”, fue detenido en 2019 y nuevamente en 2023. Actualmente enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos tras ser extraditado en septiembre de 2023.

Joaquín Guzmán López ha sido señalado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como participante en operaciones de tráfico de drogas.

Ovidio y Joaquín, junto con Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, integran el grupo al que las autoridades de Estados Unidos identifican como “Los Chapitos”.

La exclusión de Emma Coronel y sus hijas

Emma Coronel Aispuro se casó con Guzmán en 2007 y dio a luz en 2011 a dos gemelas en California. Sus hijas, María Joaquina y Emali Guadalupe, no forman parte de los “Chapitos”. Hasta ahora, no han sido vinculadas públicamente con actividades relacionadas al cártel ni aparecen en procesos judiciales.

Este contraste marca una diferencia clara dentro de la descendencia de Guzmán: por un lado, los hijos mayores ligados a sus primeras esposas, y por otro, las hijas menores con Coronel.

El papel de los Chapitos en el Cártel de Sinaloa

Los “Chapitos” han sido mencionados de forma recurrente en comunicados de la Drug Enforcement Administration (DEA) y del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como líderes activos en el tráfico de fentanilo y metanfetaminas.

En 2017, el Departamento del Tesoro incluyó a Iván Archivaldo y Jesús Alfredo en su lista de sancionados. En 2019, tras el operativo fallido en Culiacán conocido como “Culiacanazo”, Ovidio Guzmán López quedó en el centro de la atención internacional. Su recaptura en 2023 y extradición meses después confirmaron su rol dentro de la organización.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos los identifica como parte de la facción que heredó directamente las operaciones de su padre tras su extradición en 2017 y su condena en Nueva York en 2019.

Cronología de esposas e hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán

1977 – Matrimonio con Alejandrina María Salazar Hernández

Hijos: César Guzmán, Alejandrina Giselle Guzmán, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

De esta unión nacieron los dos primeros “Chapitos”: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo.

Década de 1980 – Matrimonio con Griselda López Pérez (también conocida como Karla Pérez Rojo)

Hijos: Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Édgar Guzmán López (fallecido en 2008) y Griselda Guadalupe Guzmán López.

De esta relación nacieron los otros dos “Chapitos”: Joaquín y Ovidio.

2007 – Matrimonio con Emma Coronel Aispuro