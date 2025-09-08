"Pura politiquería": Sheinbaum sobre denuncia de panista contra "Andy" López Beltrán por huachicol fiscal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La denuncia de una panista contra Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena, por diversos delitos relacionados con huachicol fiscal, es “pura politiquería”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Bueno, eso lo verá la Fiscalía (General de la República), no nos corresponde a nosotros. Pero es pura politiquería de uno de los personajes conocidos por su corrupción quien hace la denuncia”, dijo la presidenta en referencia al diputado federal del PAN, Federico Döring, quien promovió la demanda contra "Andy".

-Usted mencionaba que en el tema del huachicol iba a haber cero impunidad. ¿Va a haber cero impunidad tope hasta donde tope?, le preguntaron a la mandataria.

-Cero impunidad. Tope hasta donde tope.

Enseguida, relacionó su respuesta a las recientes detenciones de una red de operaciones de huachicol fiscal.

“Estas detenciones que hizo la Fiscalía General, con apoyo de la propia Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las investigaciones que se hicieron, lo muestran. Ahí donde hay involucramiento de un funcionario, cero impunidad. Nosotros dijimos: cero impunidad a la corrupción. Y esto es una muestra de ello”.

También reparó en afirmar que “tiene que haber pruebas, porque es muy fácil acusar, pero construir una carpeta de investigación con las pruebas suficientes para demostrar que hay alguna persona involucrada, cualquiera, eh, puede ser funcionario público o no”.