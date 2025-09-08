Se retrasa la entrega del paquete económico al Congreso; se hará cerca de la media noche

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Por problemas técnicos”, la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se retrasó, por lo que será hasta las 22:30 horas de este lunes cuando sea recibido por la Cámara de Diputados, y a las 23:30 horas por el Senado.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) notificó a la Comisión de Hacienda que el titular de la dependencia, Édgar Amador Zamora, acudirá a San Lázaro a las 22:30 horas para la entrega del paquete económico.

Originalmente se tenía prevista la entrega en San Lázaro a las 17:00 horas, luego se cambió para las 18:00 horas, y finalmente se hará hasta las 22:30 horas.

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que la entrega del Paquete Económico debe realizarse a más tardar el 8 de septiembre.

Luego de que se diera a conocer el cambio de horario de la entrega del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, criticó el cambio de horario y de manera sarcástica escribió en sus redes sociales: “Pues hay pex”.

En su mensaje, el legislador tricolor afirmó que la SHCP entregará el “famoso paquete del malestar” hasta las 22:00 horas.

“@Hacienda_Mexico pidió tiempo y entrega hasta las 22 horas el famoso paquete del malestar. ¿No cuadró la cifra? ¿No gustó la propuesta a alguien?”, compartió.