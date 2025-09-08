Sesiones de administración de recursos humanos, financieros y materiales del PJF serán privadas: OAJ. Foto: Eduardo Miranda

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) rechazó transparentar las sesiones que realizará para la toma de decisiones sobre la administración de recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Igual que lo hacía el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el OAJ determinó mantener sus sesiones de manera privada.

Así lo notificó a la ciudadanía este lunes a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que publicó el calendario de sesiones ordinarias para los últimos cuatro meses del año.

“Las sesiones ordinarias del Pleno del Órgano de Administración Judicial serán privadas y se celebrarán en su domicIlio oficial ubicado en Avenida Revolucion 1508, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C. P. 01020, planta baja, los días miércoles hábiles”, indica el acuerdo certificado por César Mauricio López Ramírez, secretario Ejecutivo del Pleno del OAJ, publicado en el DOF.

“La Presidencia podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando la urgencia del asunto lo requiera. Asimismo, las personas integrantes del Órgano de Administración Judicial podrán solicitar a la persona titular de la Presidencia la celebración de sesiones extraordinarias, quien determinará la fecha y hora que deberán efectuarse”.

Según el calendario publicado, las sesiones ordinarias del OAJ iniciaron el pasado 3 de septiembre y sus integrantes tomarán su primer periodo vacacional junto con el resto del Poder Judicial, a partir del próximo 16 de diciembre y hasta el 31 del mismo mes.