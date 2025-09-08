Sheinbaum celebra el triunfo del peronismo en las elecciones de Argentina

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el triunfo del peronismo en elecciones locales que se llevaron a cabo en Buenos Aires, Argentina, que han mostrado una amplia ventaja sobre la representación del presidente Javier Milei.

“Argentina vivió una jornada democrática ejemplar; la libertad y la justicia son derechos de los pueblos. Enhorabuena para nuestro continente”, celebró la mandataria federal.

La importancia de las elecciones del pasado domingo se debe a que Buenos Aires es la provincia más poblada de Argentina, con más de 17 millones de habitantes, donde el partido Fuerza Patria derrotó al movimiento La Libertad Avanza y que llegó casi al 50 por ciento de las preferencias electorales.

Normalmente las y los presidentes celebran triunfos cuando se trata de un cargo de la misma jerarquía que el suyo; en este caso la mandataria mexicana dedicó un mensaje en sus redes sociales oficiales para celebrar este resultado en comicios locales, aunque también representan el descontento del sector electoral más importante de Argentina frente al gobierno de Milei.

El sexenio anterior, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de Milei, quien también declaraba varias situaciones en contra del gobierno del tabasqueño, hasta afirmar: “¿cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo?”. El mandatario argentino también se lanzó contra AMLO: “Es un halago, que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.

Mientras fue candidata presidencial, la hoy presidenta Sheinbaum Pardo declaró que Milei “representa un proyecto que es la reivindicación, como él lo ha dicho, ya ni del neoliberalismo sino del liberalismo económico extremo”.