Tren embiste a autobús de pasajeros que intentó ganarle el paso en Atlacomulco; hay 10 muertos (Video)

Los pasajeros del autobús resultaron gravemente heridos al ser embestidos por el tren. Foto: Especial

ATLACOMULCO, Mex.(apro).- Esta mañana al menos 10 personas murieron y otras 45 resultaron lesionadas tras el choque de un tren de carga y un autobús de pasajeros de la línea Herradura de Plata, en la carretera federal Atlacomulco-Maravatío.

Víctimas del choque. Foto: AP

El accidente sucedió cuando el autobús intentó ganarle el paso al ferrocarril de carga de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), una de las mayores empresas del sector, minutos después de las 7 de la mañana en el cruce del ferrocarril que se ubica en la salida de San Felipe de Progreso hacia Atlacomulco, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

#Video #Viral



SE LO LLEVA EL TREN….



Un autobús de la empresa HP es embestido por el tren en la carretera Atlacomulco-El Oro, en la zona industrial de #Atlacomulco #Edomex.



Servicios de emergencias reportan 09 personas fallecidas y 41 lesionados. pic.twitter.com/TNJGkB2mIx — Halcon (@HalconOnce) September 8, 2025

En el autobús viajaban alrededor de 50 personas, de las cuales unas 12 personas están graves, de las 45 que resultaron heridas.

Odilón López Nava, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat) en el Estado de México, informó vía telefónica que el autobús había salido de la terminal de El Oro con rumbo a Atlacomulco, y posteriormente se dirigía a la Ciudad de México.

Autobús embestido

"Son trabajadores que van a la Ciudad de México, en el crucero de San Felipe del Progreso, El Oro, Atlacomulco, ahí donde está la zona industrial”, detalló el líder transportista.

El autobús fue golpeado en un costado por el tren que transportaba automóviles hacia los estados del norte del país. Sin embargo, al tratarse de una unidad de dos pisos, el camión quedó destrozado en la parte superior, con los asientos al descubierto. La parte trasera de la carrocería también resultó severamente dañada por el impacto.

Los pasajeros tras el accidente

La empresa Canadian Pacific Kansas City de México (CPKC de México), operadora del tren que se llevó al autobús, lamentó el accidente.

“CPKC de México lamenta profundamente los fallecimientos y expresa sus más sentidas condolencias a los familiares. Asimismo, ya se encuentra en el sitio del accidente colaborando con las autoridades competentes y proporcionará toda la información necesaria para el peritaje correspondiente”, manifestaron.

#AlMomento ???? Tren se lleva a camión de pasajeros en #atlacomulco, hay más de 40 heridos y 4 muertos



Asi fue el momento exacto pic.twitter.com/Gf3oUtfPtU — Al Momento Edomex (@AlMomentoEdoMex) September 8, 2025

Al lamentar el hecho, CPKC expresó en un comunicado que se encuentra en el lugar del accidente colaborando con las autoridades para aportar toda la información necesaria para el peritaje. Asimismo, hizo un llamado a la población a respetar las señales viales y cumplir con la orden de alto en los cruces de ferrocarriles para evitar accidentes.