Trump ha hablado con Sheinbaum más que con cualquier otro líder mundial: embajador de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró hoy que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sea la líder mundial con la que más ha hablado el presidente Donald Trump, lo que ha permitido instalar una “cooperación y colaboración histórica”.

El otrora militar y jefe de operaciones de la CIA, ahora representante de la administración Trump en México, recalcó el “diálogo fuerte” entre ambas naciones, en eco a las declaraciones elogiosas del secretario de Estado, Marco Rubio, durante su visita a México.

El pasado 3 de septiembre, después de reunirse con Sheinbaum en Palacio Nacional, Rubio destacó su “respeto” y “admiración” hacia el gobierno mexicano, pues aseveró que “no hay ningún gobierno en este momento que esté cooperando más con nosotros en la lucha contra la criminalidad que el gobierno de México”.

En espera de un primer encuentro entre Sheinbaum y Trump –la reunión agendada en el marco del G7 en Canadá se canceló, tras el regreso repentino del presidente de Estados Unidos--, la diplomacia estadunidense alaba a las operaciones del gobierno mexicano contra la criminalidad organizada, incluyendo el envío de 55 capos a Estados Unidos, pasando por alto los juicios de amparo con los que combatían sus procesos de extradición.