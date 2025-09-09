Adán Augusto López no ha sido citado a declarar por el caso “La Barredora”: FGR

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Adán Augusto López no ha sido citado a declarar por el caso de su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena porque no está directamente vinculado con algún delito, afirmó el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Durante la conferencia en Palacio Nacional, Gertz Manero dijo que la FGR “no puede llamar a personas que no tienen una vinculación directa”, por lo que dijo que es necesario obtener la aprehensión de Bermúdez Requena para que declare quiénes están vinculados con el crimen, en este caso con el grupo conocido como “La Barredora”.

Indicó que a partir de detenciones anteriores fue que surgió la orden de aprehensión contra el exsecretario de Seguridad de quien confió que será localizado.

“Esta persona, que la vamos a localizar, no cabe duda, Interpol es muy eficiente, vamos a tener toda la información que aclare este asunto”.

Gertz Manero dijo que en este caso se involucraron en la investigación una vez que inició por parte de la fiscalía estatal.

“Actuamos de inmediato, obtuvimos órdenes de aprehensión, lo detuvimos, está sujeto a proceso y en la cárcel”.

Agregó que otro de los colaboradores de Bermúdez Requena fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública, pero se acogió a criterio de oportunidad y por esa razón “nos está dando información muy valiosa que nos ha permitido primero establecer ficha roja, hablando con la Interpol y estamos trabajando para localizar a esta persona”.

López Hernández dejó la seguridad de Tabasco en manos de Bermúdez Requena, pese a que tenía antecedentes vinculados con irregularidades. Después incluso informes de inteligencia militar lo vinculaban con el crimen, en específico con “La Barredora”, que en su momento cuando fueron cuestionados sobre el caso negaron su existencia.