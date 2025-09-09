Brugada basifica a más de 14 mil trabajadores de Nómina 8 del Gobierno de la CDMX. Foto: X: @ClaraBrugadaM

CIUDAD DE ME´XICO (apro).- La jefa de Gobierno, Clara Brugada, oficializó la basificación de más de 14 mil trabajadores de Nómina 8 del Gobierno de la Ciudad de México, quienes desde el 1 de septiembre cuentan con plaza formal y a partir del 15 de este mes recibirán su primer pago bajo el nuevo esquema.

En conferencia desde la plancha del Zócalo capitalino, la mandataria aclaró que el resto de empleados de esta categoría será regularizado en el primer semestre de 2026.

Y precisó que la medida implica acceso a seguridad social, a la Administradora de Fondos para el Retiro (Afore), créditos para vivienda, seguro de vida y otras prestaciones de ley que antes no tenían bajo contratos temporales. Para financiar esta primera etapa, el Gobierno de la Ciudad destinó 582 millones de pesos.

Frente a miles de trabajadores que se congregaron para el evento, la morenista dijo: “No es el único apoyo que hemos dado a los trabajadores de la ciudad. Este año estamos otorgando 4 mil 300 dígitos a aquellos trabajadores que también estaban en una situación que no era completa para sus derechos laborales. Y vamos a seguir renivelando; y vamos a seguir trabajando para beneficio de los trabajadores de la ciudad”.

De acuerdo con datos oficiales, 11 mil 819 de los beneficiados pertenecen a las alcaldías —principalmente Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Coyoacán, Venustiano Carranza y Cuauhtémoc— y mil 435 a dependencias y organismos como la Secretaría de Obras y Servicios, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría de Gestión Integral del Agua. Entre los basificados hay 840 personas con discapacidad.

El anuncio se realizó en un acto masivo en el Zócalo capitalino, donde Brugada lo calificó como un avance en “justicia laboral”. La decisión ocurre en un contexto político en el que el gobierno local busca reforzar vínculos con su base sindical y con trabajadores que durante años han exigido estabilidad laboral.

Funcionarios como el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, aseguraron que el proceso se llevó a cabo “sin favoritismos” y bajo criterios de transparencia.

Con la basificación masiva que realizó Brugada este martes 9 de septiembre, se cumple solo una parte del compromiso que asumió desde el Auditorio Nacional el pasado 2 de enero, para basificar a 24 mil 296 trabajadores de Nómina 8, por lo que aún quedan pendientes 10 mil 296 trabajadores.