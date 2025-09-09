Detienen en Tabasco a “El Chicho”: asesinó a 4 familiares y huyó con 7 niños

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de seguridad detuvieron a Narciso Reyes Jiménez, alias “El Chicho”, señalado por asesinar a cuatro familiares e intentar huir con siete menores de edad en la ranchería Cañaveralito, municipio de Centla, Tabasco.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención y aseguró que los niños fueron rescatados a salvo. La captura se llevó a cabo el 8 de septiembre durante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad federal y autoridades estatales.

Operativo federal coordinado en Centla

De acuerdo con los reportes oficiales, las fuerzas federales instalaron filtros de seguridad en diferentes puntos del estado para localizar al sospechoso. En uno de los retenes, “El Chicho” fue identificado mientras se desplazaba con los siete menores. Los agentes aseguraron a los niños y trasladaron al detenido ante las autoridades correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que los niños recibieron atención médica y psicológica tras ser rescatados. Los menores fueron puestos bajo resguardo mientras continúan las investigaciones.

Multihomicidio en Tabasco

El crimen ocurrió la noche del 5 de septiembre, cuando Reyes Jiménez ingresó a una vivienda y abrió fuego contra familiares, provocando la muerte de cuatro personas, entre ellas adultos mayores relacionados con su ex pareja. Después del ataque, el hombre huyó con siete niños, lo que activó la Alerta Amber en la entidad.

Inicialmente, la alerta reportó la desaparición de seis menores, pero posteriormente se amplió a siete al confirmarse la sustracción de un niño más. La búsqueda movilizó a corporaciones estatales y federales durante tres días.

Perfil de Narciso Reyes Jiménez

Reyes Jiménez, de 41 años, fue identificado por las autoridades como un hombre de complexión robusta, de aproximadamente 1.50 metros de estatura. Testimonios señalan que había salido de prisión meses atrás, tras cumplir una condena por agredir a un familiar político.

La Fiscalía de Tabasco mantiene la carpeta de investigación por los delitos de homicidio y sustracción de menores. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y se espera que en las próximas horas se defina su situación jurídica.