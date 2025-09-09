Otras Noticias
Abogados de ONG por la libertad de expresión buscan que sea un Tribunal Colegiado el que analice el caso; los amparos fueron desechados por la jueza María del Carmen Ruiz, quien ha sido señalada de criminalizar a activistas y amparar a exfuncionarios acusados de corrupción.
La mandataria Margarita González Saravia señaló que, si se cumple con la ley, no hay problema; sin embargo, algunos comuneros alegan irregularidades porque no aparecen registros de bienes comunales, mientras que el senador ha hablado de escrituras, algo que en Tepoztlán legalmente no es posible.