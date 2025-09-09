Estas son las figuras más relevantes en la red de huachicol fiscal

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch confirma los 14 detenidos por red de huachicol . Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El alto mando de la Marina, Abraham Jeremías Pérez Ramirez, quien recientemente se suicidó, se suma a las cinco figuras más relevantes que están relacionadas con las investigaciones sobre la red de huachicol fiscal.

“El Rey del Huachicol”

El caso inicia con el empresario Sergio Carmona Angulo, mejor conocido como “El Rey del Huachicol”, quien presuntamente obtuvo su riqueza a base del tráfico ilegal de combustibles desde Texas hacia Tamaulipas.

Además, llegó a financiar algunas campañas políticas del PAN y de Morena, proporcionaba vehículos y aeronaves, que pertenecían a las empresas de Carmona Angulo y su hermano, a ciertos funcionarios de la 4T; convirtiéndose en una pieza esencial para algunos personajes que ahora se encuentran en el poder.

Antes de que Sergio Carmona fuera asesinado el 22 de noviembre de 2021 en San Pedro Garza García, en Nuevo León, ya era investigado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Posteriormente, incrementaron las indagatorias ante su vínculo con actos ilícitos y su cercanía con diversas figuras políticas.

Asesinatos en Colima por denuncias de red de huachicol fiscal

Después se sumaron los asesinatos de Magaly Janet Nava Ramos, auxiliar B en la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Colima, y del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar; a quienes les quitaron la vida en 2024, presuntamente por haber denunciado la red de huachicol.

Ambos fueron ejecutados con el mismo modus operandi, en el que dos sujetos a bordo de una motocicleta y otros en un automóvil como cómplices, dispararon en contra de los funcionarios con pistolas Águila calibre 9 milímetros Luger.

Guerrero Alcántar había realizado una denuncia en junio de 2024, dirigida al entonces titular de la Secretaría de Marina, Rafael Ojeda Durán, en la que acusó a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del secretario, de encabezar una organización delictiva dedicada al tráfico de hidrocarburos en los puertos y aduanas del país.

El pasado 2 de septiembre Manuel Roberto Farías Laguna, quien era vicealmirante de la Marina, fue detenido en Sonora y actualmente se encuentra preso en el Penal del Altiplano, mientras que su hermano, Fernando Farías Laguna, sigue prófugo.

Ejecución del delegado de la FGR en Tamaulipas

Otro de los asesinatos que más han resonado es el de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, quien era delegado de la FGR en Tamaulipas, y fue ejecutado el 4 de agosto de este año.

Vázquez Reyna fue atacado directamente por un grupo con granadas y armas de fuego, cuando viajaba en su camioneta sobre una vialidad en Reynosa, lo que ocasionó su muerte, así como el incendio de su vehículo.

El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, afirmó que su muerte está directamente relacionada con este caso, así como el decomiso de más de dos millones de litros de combustible ilícito.

El “suicidio” del alto mando de la Marina

El lunes 8 de septiembre fue encontrado sin vida el capitán de navío y titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira en Tamaulipas, Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien había sido señalado de recibir sobornos de 100 mil pesos por parte de la red de huachicol fiscal.

Presuntamente el alto mando de la Marina se habría disparado cuando se encontraba al interior de una camioneta de la dependencia gubernamental, causando su propia muerte.

Hasta hoy suman 14 detenidos –seis marinos, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas– y de los cuales, por ahora, 10 serán vinculados a proceso por estar relacionados con el caso de la red de huachicol fiscal en Tamaulipas.