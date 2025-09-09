Familia de Berenice Giles denuncia encubrimiento y exige justicia por tragedia en AXE Ceremonia

CIUDAD DE MÉXICO (aproA más de cinco meses de la trágica muerte de Citlali Berenice Giles Rivera, fotoperiodista fallecida durante el festival AXE Ceremonia 2025, su familia emitió un comunicado público denunciando negligencia, encubrimiento y violencia institucional por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

La joven, de 28 años, perdió la vida junto a su colega Miguel Ángel Rojas Hernández, de 26, tras el colapso de una estructura decorativa en el Parque Bicentenario el pasado 5 de abril.

La familia Giles Rivera expresó su frustración ante la falta de avances en la investigación, acusando a la Fiscalía de proteger a empresas organizadoras del evento, específicamente a Ocesa, coorganizadora del festival, y a la empresa Lobo, encargada de la seguridad.

“Pese a las promesas públicas de que ‘no habría impunidad’, la Fiscalía ha negado sistemáticamente nuestras peticiones, las cuales son fundadas, motivadas, con hechos y documentos probatorios”, señala el documento, destacando que ambas empresas deben responder por las omisiones que costaron vidas.

La familia denunció que, en lugar de una investigación seria, han enfrentado indiferencia, retrasos y un trato revictimizante por parte de los funcionarios de la FGJCDMX. Según el comunicado, las autoridades han minimizado pruebas contundentes y han actuado con parcialidad, lo que consideran un acto de violencia institucional.

Esta situación se agravó el 2 de septiembre, cuando la Fiscalía intentó judicializar la carpeta de investigación de manera expedita, sin cumplir con los procedimientos legales, lo que la familia califica como un intento de cerrar el caso de forma irregular.

“No buscamos venganza: exigimos justicia, verdad y asumir la responsabilidad, un perdón”, afirmó la familia Giles Rivera en su comunicado. Además, hicieron un llamado a los medios de comunicación para visibilizar su lucha y evitar que casos similares queden en la impunidad. La familia subrayó su intención de sentar un precedente para que ningún evento en México vuelva a poner en riesgo la vida de los asistentes por negligencia empresarial o complicidad de las autoridades.

La familia Giles Rivera se mostró abierta para profundizar en el caso, reafirmando su compromiso de mantener viva la memoria de Citlali Berenice. Mientras tanto, la presión sobre la FGJCDMX y las empresas involucradas crece, en un contexto donde la transparencia y la justicia siguen siendo demandas centrales de los deudos y la sociedad.

El caso ha generado indignación entre familiares, amigos y la comunidad periodística, quienes han protestado desde abril exigiendo justicia para Citlali y Miguel. La tragedia ocurrió cuando una estructura metálica, movilizada por una grúa, colapsó debido a fuertes ráfagas de viento, según informes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Las víctimas, que cubrían el evento para el medio independiente Mr. Indie, sufrieron traumatismos mortales, y sus familias han señalado omisiones graves en las medidas de seguridad del festival.