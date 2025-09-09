Gertz Manero aseguró que el marino que se suicidó no era investigado por huachicol fiscal

El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, en la mañanera de Sheinbaum. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguró que el capitán Abraham Pérez, de quien se presume se suicidó, no era parte de la investigación por huachicol fiscal, además de que su muerte es de índole personal.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional dijo que esa información por no considerarse un delito federal, sino un asunto personal, no la ofrecían.

“Esa persona no estaba vinculada con ninguna de las investigaciones que estábamos llevando. Es un asunto de otra naturaleza”, dijo.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó la muerte de este marino y se solidarizó con la familia, también con la Secretaría de Marina y externó su apoyo.

“No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso, vienen las investigaciones”, dijo.

“Algo muy importante: la Marina Amada de México es una gran institución reconocida por el pueblo de México”, por lo que dijo que: “el que haya uno, dos o tres elementos que haya participado, habla bien de la institución”, porque, afirmó, colaboró en la investigación.

“Habla de la integridad del almirante Morales y su trabajo”, dijo.

La mandataria federal agregó: “Nosotros no acusamos a nadie que no esté dentro de las líneas de investigación hasta que haya pruebas (…) Aunque es un hecho lamentable, fortalece a la institución, a la Marina”.

Dijo que habrá cero tolerancia de este delito y, de nuevo, manifestó su reconocimiento a la Armada, aunque “en este caso muestra elementos que se corrompieron, una vez que se descubre se actúa con cero impunidad”.