Harfuch desmiente a gobernadora Marina del Pilar por orden de aprehensión contra Ernesto Ruffo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó que exista una orden de aprehensión contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y el exsenador Gerardo Novelo Osuna, en relación con una investigación por "huachicol fiscal".

Esta declaración surge en respuesta a señalamientos previos de la actual gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien afirmó que ambos estaban bajo investigación por su presunta vinculación con un caso de robo de combustible.

El caso se remonta al 7 de julio de 2025, cuando autoridades decomisaron 15.48 millones de litros de combustible ilícito en Coahuila, presuntamente ligado a la empresa Ingemar S.A. de C.V., en la que Ruffo Appel tendría participación.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila había declarado que existía una investigación en curso contra el exmandatario y Novelo Osuna, sugiriendo que estaban involucrados en actividades ilícitas relacionadas con el "huachicol fiscal". Estas afirmaciones generaron controversia y acusaciones de politización del caso.

García Harfuch, en un esfuerzo por aclarar la situación, afirmó: “Al momento, ninguna de las dos personas que usted mencionó cuenta con orden de aprehensión. Ninguno de los dos”.

El secretario enfatizó que las investigaciones en curso no han derivado en órdenes de captura contra los mencionados. Por su parte, Ernesto Ruffo Appel ha rechazado las acusaciones en su contra, asegurando que no ha sido notificado por ninguna autoridad judicial.

En entrevista con Radio Fórmula, el exgobernador señaló: “Ninguna autoridad me ha informado que tenga alguna orden de aprehensión, yo sigo en mi casa y no he solicitado ningún amparo porque la transparencia y la disposición son mi mejor abogado”.

Ruffo también sugirió que las acusaciones podrían tener un trasfondo político, cuestionando la veracidad de las declaraciones de la gobernadora Ávila.

La gobernadora no ha proporcionado detalles adicionales sobre la supuesta investigación ni ha respondido públicamente a las declaraciones de García Harfuch, lo que ha incrementado la percepción de un manejo político del caso.