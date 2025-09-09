Llega ahora el frente frío 3; se intensificarán las lluvias el miércoles en los siguientes estados

Probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México este miércoles. Foto: Cuartoscuro / Graciela López Herrera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Al menos ocho estados tendrán este miércoles lluvias muy fuertes con puntuales intensas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este 10 de septiembre varias entidades sentirán los efectos del frente frío 3, el monzón y la onda tropical 31 que provocarán desde vientos fuertes hasta precipitaciones con granizo y descargas eléctricas, según el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la tarde-noche del martes y madrugada del día miércoles, el monzón mexicano, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Durango, Colima, Michoacán y Guanajuato; así como intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua.

El frente número 2 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México, generará vientos fuertes, chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Canal de baja presión al interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente, centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México.

La onda tropical número 31 se desplazará sobre el sureste mexicano, asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de su eje, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, adicionalmente, fuertes a muy fuertes en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

El frente frío número 3 se aproximará a Baja California y asociado con la corriente en chorro subtropical, incrementarán la probabilidad de vientos fuertes con tolvaneras en la península de Baja California.

Monzón y canal de baja presión provocarán lluvias el martes

Para el miércoles, el frente frío número 3 en combinación con la corriente en chorro subtropical sobre Baja California, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras y refrescamiento de las temperaturas en dicha entidad.

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera originarán lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Sonora, Durango, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán; además de chubascos en Chihuahua.

El frente número 2 prevalecerá extendido con características de estacionario sobre el noreste de México y aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Tamaulipas y San Luis Potosí; además de chubascos y lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León.

Se prevé que al final del día, el frente número 2 se desplace hacia el norte del golfo del golfo de México, dejando de afectar al país.

Simultáneamente, un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte, oriente y centro de la República Mexicana.

Por su parte, la onda tropical número 31 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de su eje, originarán lluvias puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca.

A su vez, un canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Veracruz, Chiapas y Tabasco, así como fuertes a muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte del territorio nacional, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, adicionalmente la península de Yucatán; con temperaturas que podrían superar los 40 °C en zonas de Baja California y Sonora.

Valle de México

Condiciones de cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Durante la mañana, se prevé ambiente fresco a templado en la región; frío y bancos de niebla en zonas altas.

Por la tarde, ambiente cálido, con probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas y caída de granizo; además podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 10 a 12 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de dirección este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h en zonas de tormenta. Asimismo, las fuertes rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Pronóstico de lluvias para el miércoles 10 de septiembre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (este y sur), San Luis Potosí (este), Guerrero (centro y este), Oaxaca (suroeste, norte y este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Tabasco (oeste y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Campeche y Yucatán.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua y Coahuila.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 10 de septiembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Chiapas.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California, Durango, Estado de México y Puebla.

Pronóstico de viento para el miércoles 10 de septiembre: