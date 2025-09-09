“Los priistas no somos vendepatrias”: "Alito" Moreno le responde a Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmara que el presidente del PRI, Alejando “Alito” Moreno, es un “vendepatrias” por acudir a Estados Unidos a denunciar a su gobierno y a pedir su intervención, el senador tricolor afirmó que la mandataria miente ya que nunca ha pedido la intervención de algún gobierno extranjero.

En sus redes sociales, Alejandro Moreno también resaltó que los priistas nos son “vendepatrias”, sino que son personas que aman a México, por ello, delatar al gobierno no es deslealtad con el país, ya que el gobierno de la presidenta no es la Patria.

“Presidenta @Claudiashein, miente cuando me acusa de pedir la intervención de algún gobierno extranjero en México. ¡ESO ES FALSO! Nosotros creemos en la NO intervención, en la autodeterminación de los pueblos y en la solución pacífica de los conflictos.

“Delatar a su gobierno no es ser desleal con la Nación, porque claramente ni usted ni su gobierno son la Patria. La grandeza de México es mucho más que lo pequeño que son sus abusos y su poder.

“Los priistas no somos vendepatrias. Somos mexicanos que amamos a nuestro país y que no nos callamos. Exhibiremos cada crimen, cada traición y cada complicidad”, escribió.

El senador tricolor afirmó que no habla mal de México cuando va a Estados Unidos, sino del desastre que dejó el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, de la supuesta complicidad del crimen organizado con el gobierno, y de su “cobardía” para enfrentarlo, así como de que se quiere instaurar una “narcodictadura terrorista y comunista”, situación que no van a permitir.

“Así que, presidenta, sus mentiras, sus calumnias y sus abusos al usar la tribuna del poder para atacar a los opositores no me detienen. México es mi causa. Y por México, seguiré dispuesto a darlo todo, así nos cueste la vida. Vamos con todo, México. ¡Sí se puede!” finalizó.