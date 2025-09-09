Sheinbaum pidió a Marco Rubio la extradición de dos implicados en caso Ayotzinapa

La presidenta y el secretario de Estado de EU, en su reunión del 3 de septiembre. Foto: Cuartoscuro / Mario Jasso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, la extradición de dos personas que podrían estar implicados en el caso Ayotzinapa.

Durante la visita del funcionario estadunidense, la semana pasada, la presidenta sostuvo una reunión en la que hablaron de seguridad y migración, y le hizo esta especial petición.

“Fueron solamente estas dos personas. Y por la sensibilidad de lo que significa para nuestro país este caso”, expuso esta mañana.

Aunque al inicio comentó: “No sé si lo pueda comentar, lo que le solicitamos a Marco Rubio, en qué caso está relacionado”.

Después dijo que la solicitud es “sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, padres y madres”.

Se trata de “dos personas que se está pidiendo su extradición, y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”.

La semana pasada, madres y padres de los jóvenes normalistas desaparecidos en 2014 asistieron a un encuentro con la presidenta Sheinbaum en la que consideraron que no hay avances y que incluso veían retrocesos sobre líneas de investigación que consideraban ya se tenían algunos aportes, pero con la nueva tecnología consideraron que era como iniciar de nuevo.